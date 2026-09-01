Puente de Venecia en Bogotá abre parcialmente: así deberán circular vehículos en la autopista Sur

La movilidad en el sector de Venecia, en el sur de Bogotá, comenzó a tener cambios desde el lunes con la habilitación de dos de los tres ramales que conforman el nuevo puente vehicular de la autopista Sur con carrera 68. La apertura hace parte del avance de las obras de la troncal de TransMilenio de la avenida carrera 68 y busca facilitar el tránsito mientras continúan los trabajos que todavía se desarrollan en la zona. La Administración Distrital informó que el puente aún no opera en su configuración definitiva, por lo que durante los próximos meses se mantendrán modificaciones en la circulación. De acuerdo con la Alcaldía, la obra del Grupo 1 de la avenida carrera 68 registra un avance cercano al 80%, mientras que el puente de Venecia supera el 95% de ejecución. El grupo comprende aproximadamente 2,8 kilómetros de intervención.

Los conductores que utilizan la autopista Sur también deberán tener en cuenta que las vías paralelas al puente continúan habilitadas. Estos carriles tienen aproximadamente siete metros de ancho y una extensión de 550 metros y fueron puestos en funcionamiento en julio de 2026; además, permiten el tránsito mixto en la autopista Sur, principalmente en el sentido occidente-oriente. La infraestructura hace parte de las intervenciones que se han desarrollado para reorganizar el tráfico durante la construcción de la troncal de TransMilenio de la avenida carrera 68.



¿Cómo funciona el puente de Venecia desde el 31 de agosto?

La habilitación realizada este lunes no significa que los tres brazos de la estructura estén disponibles para todos los movimientos. Por ahora, la circulación se organiza mediante un Plan de Manejo de Tránsito (PMT) provisional. Con la apertura del puente central, los vehículos que antes podían realizar el giro izquierdo directamente a nivel deberán utilizar la nueva infraestructura para continuar hacia el norte. Los buses de TransMilenio pueden utilizar el puente recto en ambos sentidos, mientras que los vehículos particulares, taxis y los buses TransMiZonales cuentan con un recorrido específico a través del puente central para dirigirse desde la autopista Sur hacia la carrera 68 en sentido norte.

✨Se habilitaron dos ramales del puente de Venecia en el grupo 1 de la av. 68.



🚌 Ramal recto: exclusivo para buses de TransMilenio, en ambos sentidos.



🚗 Ramal curvo: habilita el giro que conecta el occidente con la av. 68 y funciona para tráfico mixto. pic.twitter.com/wR9Cuqlrzu — IDU Bogotá (@idubogota) August 31, 2026

El nuevo puente está compuesto por tres ramales de aproximadamente 330 metros cada uno. En conjunto, la estructura tiene una longitud cercana a un kilómetro. Por el momento, dos de estos ramales están en funcionamiento; el tercero, ubicado hacia el norte, todavía permanece cerrado mientras avanzan las obras. La estructura cuenta con alturas libres que oscilan entre 5,75 y 14,5 metros, de acuerdo con las características de los diferentes puntos del puente. La Administración Distrital prevé que la totalidad de la infraestructura entre en operación hacia finales de 2026. Antes de llegar a ese momento todavía deberán concluirse trabajos en los accesos y en los aproches occidental y norte, especialmente en sectores correspondientes al carril izquierdo.



¿Qué pasará con el tráfico hacia la carrera 68?

Uno de los cambios que deberán tener en cuenta los conductores está relacionado con el acceso hacia la avenida carrera 68 en sentido norte. Con la entrada en operación parcial del puente, se elimina el giro izquierdo que se realizaba a nivel en la intersección. Por esta razón, quienes necesiten continuar hacia la carrera 68 deberán tomar el nuevo paso habilitado. La medida busca separar algunos de los movimientos que anteriormente se encontraban concentrados en la intersección y permitir que el tránsito pueda avanzar mientras se completan las obras de la troncal. La circulación por la zona, sin embargo, continuará bajo un esquema provisional hasta que los tres ramales estén habilitados y se implemente el funcionamiento previsto para diciembre.



Una vez concluida la obra y habilitados los tres ramales, la distribución del tránsito tendrá algunas diferencias frente al esquema que comenzó a operar este 31 de agosto. El puente recto tendrá dos carriles para vehículos mixtos en sentido occidente-oriente, mientras que los buses de TransMilenio circularán en ambos sentidos por el paso deprimido. El puente curvo central contará con un carril destinado a TransMilenio y otro carril con sobreancho para vehículos mixtos. Este tramo permitirá el desplazamiento desde el occidente hacia el norte. El tercer ramal, denominado puente curvo 2, estará ubicado hacia el norte y permitirá el recorrido contrario, es decir, desde el norte hacia el occidente. Allí también habrá un carril para TransMilenio y otro con sobreancho destinado al tránsito mixto.



VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

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