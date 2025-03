Pico y placa Bogotá marzo 2025: así será la restricción entre el 17 y 21 de este mes

El pico y placa es una medida de gestión del tráfico que busca reducir la cantidad de vehículos en circulación durante las horas pico. Esta estrategia no solo ayuda a disminuir los niveles de congestión, sino que también contribuye a la reducción de emisiones contaminantes, mejorando así la calidad del aire en la ciudad. En Bogotá, esta medida se aplica de lunes a viernes, desde las 6:00 a.m. hasta las 9:00 p.m., y no rige los fines de semana ni los lunes festivos.



Pico y placa en Bogotá en la semana del 17 al 21 de marzo

Durante la semana del 17 al 21 de marzo de 2025, la restricción del pico y placa en Bogotá se aplicará de la siguiente manera:



Lunes 17 de marzo: No podrán circular los vehículos cuyas placas terminen en 6, 7, 8, 9 y 0.

Martes 18 de marzo: No podrán circular los vehículos cuyas placas terminen en 1, 2, 3, 4 y 5.

Miércoles 19 de marzo: No podrán circular los vehículos cuyas placas terminen en 6, 7, 8, 9 y 0.

Jueves 20 de marzo: No podrán circular los vehículos cuyas placas terminen en 1, 2, 3, 4 y 5.

Viernes 21 de marzo: No podrán circular los vehículos cuyas placas terminen en 6, 7, 8, 9 y 0.

Los conductores que necesiten circular durante los días de restricción pueden optar por el pico y placa solidario.

Pico y placa en Bogotá para taxis en la semana del 17 al 22 de marzo

Los taxis en la ciudad también tienen restricciones de circulación. Para esta semana, el calendario del pico y placa será el siguiente:



Lunes 17 de marzo: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8.

Martes 18 de marzo: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 0.

Miércoles 19 de marzo: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 y 0.

Jueves 20 de marzo: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 y 0.

Viernes 21 de marzo:Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 y 0.

Sábado 22 de marzo: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8.

Pico y placa en Bogotá para taxis aplica de lunes a sábado

Cabe aclarar que, el incumplimiento de la norma del pico y placa puede acarrear sanciones significativas. Según el Código Nacional de Tránsito, los conductores que circulen en días restringidos deberán pagar una multa de $711.750, además de la inmovilización del vehículo. Quienes intenten eludir la norma alterando o cubriendo la placa de su carro recibirán sanciones más estrictas.



Ajuste en las tarifas del pico y placa solidario para 2025

Desde el 1 de febrero de 2025, se implementaron nuevos costos para el pico y placa solidario en Bogotá, junto con ajustes en las tarifas de taxis y parqueaderos. Según la Secretaría de Movilidad, estas tarifas aumentaron un 5,2 %, basándose en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y otros factores económicos.

Los costos del permiso del pico y placa solidario para 2025 varían según la duración del permiso y otros aspectos como el tipo de combustible, el cilindraje, el modelo del vehículo y su lugar de registro. Las tarifas establecidas para este año son las siguientes:



Un día: $66.883

Un mes: $534.546

Un año: $2.672.989

¿Pico y placa en Bogotá regirá por zonas?

Desde que asumió su cargo, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, ha expresado su deseo de cambiar la normativa del pico y placa en la ciudad. Su propuesta consiste en aplicar esta restricción de manera diferenciada, enfocándose en las áreas con mayor congestión vehicular. Sin embargo, la puesta en marcha de esta medida ha sido aplazada debido a la gran cantidad de obras en curso en la capital. Entre estas obras se destacan la construcción de la primera línea del metro y las troncales de la avenida 68 y la avenida Ciudad de Cali.

"La apuesta es modificarlo, pero no tan rápido, no creo que alcancemos este año porque tenemos muchas obras. Este año vamos a tener un 30% más de frentes de obra en Bogotá que el año pasado, para que se hagan una idea. Estamos transformando a Bogotá para cambiarle la cara definitivamente", dijo el mandatario en una reciente entrevista con Canal Capital.

Para avanzar en esta iniciativa, la Alcaldía ha solicitado un estudio a la Secretaría de Movilidad con el fin de evaluar la efectividad del actual pico y placa y determinar cuáles son las zonas.

