Pico y placa en Bogotá para el 17 de marzo de 2025: link para conocer si su vehículo está exento

El lunes 17 de marzo de 2025, la medida de pico y placa en Bogotá estará vigente desde las 6:00 a.m. hasta las 9:00 p.m. Durante este día, los vehículos particulares cuyas placas terminen en los números 6, 7, 8, 9 y 0 no podrán circular dentro del perímetro urbano de la ciudad. Esta restricción se aplica con el fin de reducir el número de vehículos en las vías y, de esta manera, disminuir los niveles de congestión y contaminación.

Pico y placa para taxis

Por otro lado, el pico y placa para taxis en Bogotá sigue un esquema rotativo que restringe la circulación de estos vehículos de servicio público individual en función del último número de la placa. Para este lunes, los taxis cuyas placas terminen en 9 y 0 no podrán circular desde las 5:30 a.m. hasta las 9:00 p.m. Esta medida busca equilibrar la oferta de taxis disponibles en la ciudad y reducir la congestión vehicular.

La multa por ignorar el pico y placa en Bogotá

Los conductores que no cumplan con las restricciones del pico y placa en Bogotá enfrentarán una multa económica. Esta sanción equivale a 15 salarios mínimos diarios legales vigentes (SMDLV), lo que representa aproximadamente $711.750. Además de la multa, los vehículos que infrinjan la medida pueden ser inmovilizados, lo que generará costos adicionales por el uso de grúa y el tiempo que el vehículo permanezca en el parqueadero.

Pico y placa en Bogotá para la penúltima semana de marzo 2025 - Colprensa

¿Cuáles son los vehículos exentos del pico y placa en Bogotá?

En Bogotá, ciertos vehículos están exentos de la medida de pico y placa debido a su función, características o el servicio que prestan. Las principales exenciones incluyen:



Vehículos eléctricos y de cero emisiones contaminantes: Estos vehículos, incluyendo los híbridos, están exentos debido a su contribución a la reducción de la contaminación ambiental.

Estos vehículos, incluyendo los híbridos, están exentos debido a su contribución a la reducción de la contaminación ambiental. Caravana presidencial: Los vehículos que forman parte de la caravana presidencial están exentos por razones de seguridad y protocolo.

Los vehículos que forman parte de la caravana presidencial están exentos por razones de seguridad y protocolo. Vehículos de servicio diplomático o consular: Estos vehículos están exentos para garantizar la movilidad de funcionarios diplomáticos y consulares.

Estos vehículos están exentos para garantizar la movilidad de funcionarios diplomáticos y consulares. Vehículos de emergencia: Ambulancias, carros de bomberos y otros vehículos de emergencia pueden circular sin restricciones para asegurar una respuesta rápida en situaciones críticas.

Ambulancias, carros de bomberos y otros vehículos de emergencia pueden circular sin restricciones para asegurar una respuesta rápida en situaciones críticas. Vehículos utilizados para el transporte de personas en condición de discapacidad: Estos vehículos están exentos para facilitar la movilidad de personas con necesidades especiales.

Estos vehículos están exentos para facilitar la movilidad de personas con necesidades especiales. Vehículos de empresas de servicios públicos domiciliarios: Aquellos utilizados para la prestación de servicios esenciales como agua, electricidad y gas también están exentos.

En este link puede saber si su vehículo aplica a la medida de exención.



¿Cómo obtener el permiso de circulación para vehículos eléctricos e híbridos?

Para obtener el permiso de circulación en Bogotá para vehículos eléctricos o híbridos, se debe seguir un procedimiento específico a través de la plataforma oficial de la Secretaría de Movilidad. Aquí están los pasos detallados:



Ingrese al sitio web de la Secretaría de Movilidad y haga clic en el botón verde titulado "Registro de vehículos eléctricos e híbridos".

Luego, haga clic en el botón azul "Tenga en cuenta", ubicado en la parte superior derecha del formulario. En esta sección, se deben verificar los requisitos mínimos necesarios para acceder al registro.

Complete todos los campos solicitados en el formulario y presione el botón "Registra información".

Para confirmar que el permiso esté vigente, consulte la página SIMUR. Ingrese el número de placa del vehículo para verificar que el permiso se encuentre activo.

Una vez realizada esta validación, el vehículo estará registrado y podrá circular sin inconvenientes. En caso de ser detenido por agentes de tránsito o la Policía de Tránsito, podrán consultar la base de datos y verificar que el permiso sigue vigente.