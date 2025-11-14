En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
CONDUCTOR LINCHADO
OPERATIVO EE. UU.
LATIN GRAMMY
TRAGEDIA DE ARMERO
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar
Noticias Caracol  / Pico y placa solidario

Pico y placa solidario

  • Alcalde Carlos Fernando Galán.
    Alcalde Carlos Fernando Galán.
    Colprensa
    BOGOTÁ

    Pico y placa solidario cambia en Bogotá: revise si su matrícula está entre anuncios que hizo Galán

    El alcalde de Bogotá anunció que habrá pico y placa los sábados para carros que no estén matriculados en la capital.

  • Carros en Colombia
    Tenga en cuenta las sugerencias de ambos chatbots de inteligencia artificial. -
    Foto: Getty Images
    BOGOTÁ

    Alcalde Galán anuncia cambio para pico y placa en Bogotá: afecta carros matriculados en otra ciudad

    El alcalde Carlos Fernando Galán anunció medidas en la movilidad de Bogotá que empezarán a regir desde el primer semestre del 2026. Una de las normas involucra a los carros que no están matriculados en Bogotá y un ajuste para el pico y placa.

Publicidad

Publicidad

Publicidad