Video | Robo armado en restaurante de Usaquén, Bogotá: mujer fue asaltada a plena luz del día

Un nuevo caso de inseguridad quedó registrado en cámaras de vigilancia en el norte de Bogotá. Una mujer fue víctima de un robo mientras se encontraba en el restaurante Shadai, ubicado en el barrio Bella Suiza, localidad de Usaquén, en un hecho que ocurrió a plena luz del día y que ha generado preocupación entre comerciantes, residentes y clientes de la zona. Las imágenes del establecimiento muestran el momento en que un hombre ingresa al lugar y, utilizando un arma de fuego para intimidar a las personas presentes, se acerca a una de las mesas donde se encontraba la víctima. El padre de la víctima intentó intervenir, pero el sujeto le apuntó con la pistola. En cuestión de segundos, el delincuente logra apoderarse de sus pertenencias y posteriormente abandona el restaurante a bordo de una motocicleta.



Robo en Usaquén quedó en cámaras de seguridad

El caso ha causado indignación debido a que ocurrió en horario diurno y en una zona reconocida por su actividad comercial y gastronómica. Además, el hecho quedó registrado por las cámaras de seguridad del establecimiento, material que ahora podría ser clave dentro de las investigaciones que adelantan las autoridades para identificar y ubicar al responsable. Según se observa en los videos difundidos tras el asalto, el delincuente aprovechó un momento de aparente tranquilidad dentro del restaurante para actuar. La rápida ejecución del robo impidió que las personas presentes reaccionaran de inmediato, mientras que la víctima quedó visiblemente afectada por la situación.

La inseguridad continúa siendo una de las principales preocupaciones de los habitantes de Usaquén, una localidad que concentra importantes corredores comerciales, restaurantes y espacios frecuentados por visitantes de distintas zonas de la ciudad. Comerciantes de Bella Suiza han manifestado en repetidas ocasiones su preocupación por los hurtos que se presentan en el sector y han solicitado un fortalecimiento de las labores de vigilancia.



Bella Suiza, un sector que pide mayores medidas de seguridad

Tras conocerse este nuevo caso, residentes del barrio Bella Suiza insistieron en la necesidad de incrementar los patrullajes y reforzar las estrategias de prevención del delito. Para muchos vecinos, hechos como este afectan la percepción de seguridad y generan temor entre quienes acuden diariamente a establecimientos comerciales. El material de video ahora se convierte en una pieza fundamental para el proceso investigativo, ya que permite establecer detalles sobre la apariencia y los movimientos del presunto responsable antes y después del robo. Mientras avanzan las indagaciones, la comunidad espera que el caso permita la captura del responsable y que se adopten medidas que contribuyan a prevenir nuevos episodios de inseguridad en una zona que concentra una importante actividad económica y gastronómica en el norte de la capital.

ÁNGELA URREA PARRA

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