Pico y placa en Bogotá para el miércoles, 30 de abril de 2025: evite multas

El pico y placa en Bogotá opera con normalidad este miércoles, 30 de abril de 2025. La medida, implementada por la Alcaldía Mayor de Bogotá junto con la Secretaría Distrital de Movilidad, tiene como objetivo reducir la congestión vehicular y disminuir los niveles de contaminación en la capital. La política establece horarios en los que ciertos automotores tienen restringida su circulación, según el último número de la placa.

La normativa continuará aplicándose, como de costumbre, desde las 6:00 a.m. hasta las 9:00 p.m., tiempo en el cual no se permite la circulación de vehículos particulares restringidos dentro de la franja horaria estipulada por las autoridades de movilidad. Esta medida hace parte del esquema vigente de pico y placa en la ciudad, que funciona así:

Días pares: circulan placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0

circulan placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0 Días impares: circulan placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5

Pico y placa en Bogotá para el 30 de abril de 2025

El miércoles 30 de abril de 2025, al ser un día par, pueden circular en Bogotá los vehículos particulares cuyas placas terminan en 6, 7, 8, 9 y 0. Por lo tanto, no pueden circular ese día los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5, dentro del horario establecido de 6:00 a. m. a 9:00 p. m.

Para aquellos conductores que necesiten circular durante los días de restricción, existe la opción del pico y placa solidario. - Fotomontaje Noticias Caracol

La multa por ignorar el pico y placa en Bogotá

La multa por incumplir la restricción de pico y placa conlleva consecuencias económicas y administrativas para los infractores. Aquellos conductores que circulen durante los días y horarios no permitidos sin contar con una autorización válida podrán ser sancionados con una multa equivalente a 15 salarios mínimos diarios legales vigentes. Esta cifra en 2025 corresponde aproximadamente a $711.750. Además de la sanción económica, los agentes de tránsito están autorizados para ordenar la inmovilización del vehículo, lo cual implica un proceso adicional de recuperación del automotor, así como el pago de grúa y patios.

Publicidad

Es por eso que la Secretaría Distrital de Movilidad ofrece una solución para quienes necesiten movilizarse en días de restricción: el pico y placa solidario, normativa que permite a los ciudadanos pagar por una excepción temporal, con vigencias que pueden ser diarias, mensuales o semestrales. El permiso se puede adquirir exclusivamente a través del portal oficial del programa. Los valores estipulados para el año 2025 son:



Permiso por un día: $66.883

$66.883 Permiso mensual: $534.546

$534.546 Permiso semestral: $2.672.989

El trámite implica varios pasos, entre estos la diligencia de un formulario digital, el pago correspondiente mediante plataforma PSE o entidades bancarias del Grupo Aval, la realización de un curso virtual sobre normas de movilidad, y finalmente, la selección de un compromiso solidario, que consiste en elegir una actividad comunitaria o social en beneficio de la ciudad.

Alcaldía de Bogotá/ Getty Images

Vehículos exentos del pico y placa en Bogotá

No todos los vehículos están obligados a cumplir con la medida de pico y placa, puesto que algunos automotores tienen una exención permanente, siempre y cuando estén debidamente registrados y cumplan con los requisitos estipulados por la normativa. Estos incluyen:



Vehículos eléctricos y de cero emisiones con previa inscripción en el registro correspondiente.

Automóviles híbridos que hayan acreditado su condición ante la autoridad de movilidad.

Carrozas fúnebres.

Vehículos de emergencia, como ambulancias, patrullas o camiones del Cuerpo de Bomberos.

Automotores adaptados para el transporte de personas con discapacidad.

Vehículos de medios de comunicación, también debidamente acreditados y registrados.

¿Habrá pico y placa el 1 de mayo en Bogotá?

​El jueves 1 de mayo de 2025, al ser un día festivo en Colombia por celebrarse el Día del Trabajo , no se aplica la medida de pico y placa en Bogotá para vehículos particulares. Al ser una jornada no laboral en todo el país, la restricción habitual que limita la circulación de automotores según el número final de la placa no estará vigente.

Publicidad

Esto significa que todos los vehículos particulares podrán circular libremente durante el jueves 1 de mayo, sin importar la terminación de su placa, en cualquier horario. La Secretaría Distrital de Movilidad confirmó que en fechas festivas, esta medida no se aplica, como parte del calendario habitual que rige la movilidad en la ciudad. La restricción de pico y placa volverá a operar con normalidad el viernes 2 de mayo de 2025, de 6:00 a. m. a 9:00 p. m., como lo establece la regulación vigente.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co