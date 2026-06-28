Pico y placa en Bogotá para los últimos días de junio de 2026: así operará la medida

Los conductores que se movilicen por Bogotá durante los últimos días de junio de 2026 deberán estar atentos a la programación del pico y placa, ya que la semana cerrará con la aplicación de dos esquemas diferentes de restricción. Mientras el lunes 29 de junio estará vigente el pico y placa regional para el ingreso a la capital por el puente festivo, el martes 30 de junio regresará la medida habitual para los vehículos particulares.

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Las autoridades de movilidad mantienen estas disposiciones con el propósito de facilitar la circulación vehicular y organizar el flujo de automotores tanto durante el plan retorno como en la jornada siguiente, cuando se retoman las actividades habituales en la ciudad.

El lunes 29 de junio habrá pico y placa regional

La programación para el cierre del mes comenzará con una jornada especial de movilidad. El lunes 29 de junio se aplicará el pico y placa regional para el ingreso a Bogotá.



Esta medida está dirigida a organizar el retorno de los viajeros hacia la capital durante el puente festivo de San Pedro y se implementará en los principales corredores de acceso a la ciudad.



De acuerdo con la programación establecida para este lunes festivo, entre las 12:00 del mediodía y las 4:00 de la tarde únicamente podrán ingresar a Bogotá los vehículos particulares cuyas placas terminan en números pares: 0, 2, 4, 6 y 8.

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Posteriormente, entre las 4:00 de la tarde y las 8:00 de la noche, el ingreso estará habilitado para los automotores con placas terminadas en números impares: 1, 3, 5, 7 y 9.

Las autoridades indican que antes de las 12:00 del mediodía y después de las 8:00 de la noche todos los vehículos podrán ingresar a Bogotá sin restricción por pico y placa regional.

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El martes vuelve el pico y placa habitual

Una vez finalice la jornada de retorno, el martes 30 de junio Bogotá retomará el funcionamiento habitual del pico y placa para vehículos particulares.

Ese día podrán circular los automotores cuyas placas terminen en los números 6, 7, 8, 9 y 0.

Los propietarios de vehículos con placas diferentes deberán tener en cuenta la restricción correspondiente durante la jornada y organizar sus desplazamientos de acuerdo con la programación establecida.

Las autoridades recomiendan a los ciudadanos consultar previamente la programación vigente antes de iniciar cualquier recorrido por la ciudad o planear el regreso a la capital.

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También hacen un llamado a respetar las normas de tránsito y programar los viajes con suficiente anticipación, especialmente durante el plan retorno del lunes festivo, cuando se registra un mayor flujo de vehículos en los corredores de ingreso a Bogotá.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

