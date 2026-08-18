Tragedia en las obras de la Línea 1 del Metro de Bogotá: confirman la muerte de un trabajador

La construcción de la Línea 1 del Metro de Bogotá registró el lunes 17 de agosto un accidente laboral que terminó con la muerte de uno de los trabajadores vinculados al proyecto. La víctima fue identificada como David Gordillo, quien se desempeñaba como soldador y hacía parte de las obras desde noviembre de 2025. De acuerdo con la información entregada por la Empresa Metro de Bogotá (EMB), el accidente ocurrió hacia el mediodía, mientras se desarrollaban trabajos en la Estación 8. Hasta el momento, la entidad no ha entregado detalles adicionales sobre la actividad que realizaba Gordillo ni sobre las circunstancias específicas que provocaron el accidente.



¿Qué dijo la Empresa Metro de Bogotá sobre la muerte del trabajador?

Tras conocer el hecho, la Empresa Metro de Bogotá emitió un pronunciamiento en el que confirmó la muerte de Gordillo y señaló que acompañará el proceso para determinar las circunstancias del accidente. En el comunicado, la entidad expresó sus condolencias a los familiares y personas cercanas al trabajador. "La Empresa Metro de Bogotá (EMB) lamenta profundamente el fallecimiento de David Gordillo, quien desde noviembre de 2025 se desempeñaba como soldador en las obras de la Línea 1 del Metro de Bogotá". La empresa también se refirió a las personas cercanas al trabajador y manifestó: "Expresamos nuestras más sentidas condolencias y solidaridad a su familia, a su hermano, a su novia, a sus compañeros de trabajo y seres queridos, a quienes acompañamos en este doloroso momento".

Según el reporte divulgado por la Empresa Metro de Bogotá, el accidente se presentó este lunes 17 de agosto hacia el mediodía, mientras se adelantaban trabajos en la Estación 8. La entidad no precisó en su pronunciamiento qué tipo de accidente sufrió el trabajador ni entregó información sobre las labores concretas que estaba realizando en el momento del hecho. "La Empresa Metro de Bogotá brindará toda su colaboración para que las autoridades competentes y las instancias responsables establezcan con claridad las circunstancias y causas de lo ocurrido", señaló la entidad en su comunicado.



Metro de Bogotá pidió reforzar las medidas de seguridad

Además de informar sobre el fallecimiento y expresar sus condolencias, la Empresa Metro de Bogotá hizo un llamado al concesionario Metro Línea 1 para revisar y fortalecer las medidas de seguridad implementadas en el proyecto. La solicitud está relacionada con los procedimientos que deben seguirse durante las diferentes actividades de construcción y con los controles destinados a reducir los riesgos para las personas que trabajan en los frentes de obra. "Ante este lamentable hecho, la Empresa Metro de Bogotá exige al concesionario Metro Línea 1 reforzar su compromiso con la seguridad de todos los trabajadores de la obra y garantizar que cada actividad se realice cumpliendo estrictamente los procedimientos, protocolos y controles de seguridad industrial establecidos".

La Empresa Metro de Bogotá también anunció que realizará seguimiento a las medidas que sean implementadas después del accidente. Para esta labor contará con el acompañamiento de la Interventoría. "La protección de la vida y la integridad de quienes trabajan en la construcción del Metro de Bogotá es una prioridad”, afirmó la empresa. En esa misma línea, la empresa anunció que hará seguimiento a las decisiones que adopte el concesionario Metro Línea 1. "La EMB, con el apoyo de la Interventoría, hará un seguimiento riguroso a las acciones que implemente el Concesionario para fortalecer la prevención y evitar que hechos como este vuelvan a ocurrir".



VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

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