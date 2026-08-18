Universidad Nacional anuncia medidas para permitir ingreso de estudiantes y otras personas al campus

La Universidad Nacional anunció medidas para permitir el ingreso de estudiantes, visitantes y otro tipo de personal a su campus. Sin mencionar los recientes hechos de violencia que se han registrado dentro del claustro educativo, desde la Vicerrectoría se informó que la decisión “busca que la ciudadanía bogotana continúe disfrutando la oferta de actividades académicas y culturales de la Sede, con observancia de las medidas institucionales de ingreso y de las condiciones particulares aplicables a los diferentes espacios universitarios”. (Lea también: Revelan video del momento en el que agreden a Kevin Arriguí en la Universidad Nacional)

Agrega que “la implementación de estas medidas se realizará de manera uniforme y bajo criterios de respeto, trato digno, igualdad y no discriminación. En este sentido, las medidas previstas no tienen como propósito restringir injustificadamente el acceso al campus, sino fortalecer las condiciones de identificación y seguridad de quienes ingresan a la Ciudad Universitaria”.



Exigencia de carné estudiantil y otros requisitos para ingresar a la Universidad Nacional

La institución de educación superior insistió que las medidas, que rigen desde este martes 18 de agosto, son “para fortalecer la seguridad en el campus, y con el propósito de garantizar la debida protección de las personas y de los bienes fiscales de la Universidad, así como de generar un ambiente de confianza y convivencia que contribuya al desarrollo de las actividades académicas, científicas y culturales”.

Por lo anterior, se solicitará en las porterías:



Carné institucional a los integrantes de la comunidad universitaria

a los integrantes de la comunidad universitaria Documento de identidad y la acreditación del vínculo o razón de ingreso a contratistas, visitantes, egresados, pensionados y demás personas que ingresen a la Universidad Nacional.

Quien no tenga el carné debe adelantar el trámite ante la División de Registro.

debe adelantar el trámite ante la División de Registro. Los egresados podrán acreditar su condición mediante el carné institucional.

Los pensionados, contratistas y proveedores deberán presentar su documento de identidad y, según corresponda, el documento o mecanismo institucional que permita acreditar su vínculo o relación con la Universidad.

Los visitantes deberán presentar su documento de identificación y realizar el registro correspondiente al momento de ingresar al campus.

Ingreso vehicular no cambiará

“La salida de vehículos del campus estará permitida hasta las 11:00 p.m. Después de esta hora no se permitirá su salida, salvo en situaciones excepcionales derivadas de razones de seguridad, emergencia o necesidad institucional, que serán atendidas conforme a los procedimientos establecidos por la Universidad. Quienes ingresen en vehículo deberán adoptar las previsiones necesarias para efectuar su salida dentro del horario establecido”, indicó la Universidad Nacional.



Asimismo, se permitirá el acceso de las personas cuya autorización de ingreso haya sido dada por la Vicerrectoría, las decanaturas, direcciones, jefaturas de las dependencias del Nivel Nacional y del Nivel Central y jefaturas de Unidad de las facultades de la Sede Bogotá, las cuales deben ser informadas a la División de Vigilancia y Seguridad.



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