Pico y placa en Bogotá: pilas, así funcionará la medida entre el 18 y el 22 de mayo de 2026

La medida de pico y placa en Bogotá hace parte de las estrategias de gestión del tráfico implementadas por la administración distrital para reducir la congestión en horas de alta demanda y mejorar las condiciones de movilidad en la ciudad. La regulación para vehículos particulares en la capital se mantiene activa de lunes a viernes entre las 6:00 de la mañana y las 9:00 de la noche.

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La entidad encargada de definir y supervisar su funcionamiento es la Secretaría Distrital de Movilidad, que establece los calendarios de restricción de acuerdo con la rotación de placas y las condiciones de tráfico observadas en la ciudad. Tenga en cuenta que el principio de la semana, que aplica del 18 al 22 de marzo, es festivo y la jornada estará acompañada de la aplicación del pico y placa regional para el ingreso a la ciudad.

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Durante mayo de 2026, la rotación se define según si el día del calendario es par o impar. En los días pares pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0. En los días impares pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5. Los demás números quedan con restricción durante todo el horario establecido.



Pico y placa en Bogotá en la semana del 18 al 22 de mayo

Lunes 18 de mayo: no aplica pico y placa por ser día festivo; sin embargo, hay pico y placa regional.

no aplica pico y placa por ser día festivo; sin embargo, hay pico y placa regional. Martes 19 de mayo: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5. Miércoles 20 de mayo : pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0. Jueves 21 de mayo: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5. Viernes 22 de mayo: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

Multa por incumplir pico y placa en Bogotá

En 2026, la infracción por incumplir el pico y placa en Bogotá corresponde a la multa tipo C14, que sanciona a quien transite por sitios restringidos o en horarios prohibidos, según el Código Nacional de Tránsito. Para este año, el valor de esa multa es de $875.445 pesos, monto fijado con base en 15 salarios mínimos diarios legales vigentes.



Además del pago del comparendo, la norma permite la inmovilización del vehículo, una medida que puede aplicarse en controles en vía o a partir de registros de cámaras autorizadas por la autoridad de tránsito.

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VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co