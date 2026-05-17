¿Qué pasó con Yulixa Toloza tras ser subida a un carro? El vacío de cinco horas tras su desaparición

Ya son varios días de la extraña desaparición de Yulixa Toloza, la mujer de 52 años que se realizó un procedimiento estético en Beauty Láser, ubicado en el barrio Venecia, sur de Bogotá, luego fue sacada del lugar, subida a un vehículo negro y cuyo paradero es desconocido. Las autoridades se encuentran revisando cámaras de seguridad para determinar la ruta del vehículo.



Dueño del carro donde subieron a Yulixa Toloza se presentó ante autoridades

En video quedó el momento cuando dos hombres sacaron a Yulixa del establecimiento comercial donde la atendieron. En las imágenes se ve que la mujer no puede sostenerse por sí sola y los sospechosos la subieron a un carro Chevrolet de placas UCQ 340. El propietario del carro horas antes se presentó ante las autoridades y los investigadores descartaron que él estuviera involucrado en los hechos o que incluso haya manejado el carro.

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Yury Mora y Ángela Escobar, amigas de Yulixa Toloza, hablaron con Noticias Caracol sobre cómo se ha llevado a cabo, por parte de ellas y sus allegados, la búsqueda de la mujer de 52 años.

Yury dijo que “lo que nosotras queremos pedir ya en este momento, después de 5 días de ardua búsqueda, es ayuda, de tocar muchísimas puertas, que por favor no nos dejen solas, que nos presten la ayuda las entidades, que por favor nos ayuden a la búsqueda, que estén, por favor, un poquito más pendientes de todo esto que está pasando, porque nosotras solas definitivamente no vamos a poder encontrarla”.



"¿Qué pasó esas cinco horas?": amiga de Yulixa Toloza

Ángela, por su parte, dijo por qué lugares han buscado a Yulixa: “Nosotras el día de ayer hicimos una búsqueda en la cual nos habían ofrecido un acompañamiento la Defensa Civil, Bomberos, la alcaldía del sector. Me acerqué allá, me comuniqué con la alcaldía y me dijeron que no, que los límites en los que estábamos no pertenecían esa alcaldía. Entonces, la ayuda nunca llegó. Necesitamos mucha ayuda. Nosotras ya no sabemos dónde más buscar. Nosotros necesitamos que la Defensa Civil, Bomberos, las alcaldías de todo el sector nos ayuden. O sea, es imposible que Yulixa siga desaparecida sabiendo que ya hay mucha información; está un carro, están las personas identificadas, ya se vio el carro salir de Bogotá. Entonces, ¿qué información nos tienen?, ¿qué pasó en esa cinco horas? Cuando Bogotá está llena de cámaras, ¿cómo no se va a identificar el recorrido que hizo ese carro?”.



Sobre el recorrido del carro en el que subieron a Yulixa, Noticias. Caracol conoció unas imágenes que muestran los lugares por donde este vehículo estuvo. Los registros en poder de los investigadores indican que el vehículo salió de Bogotá por el peaje Andes a la 1:50 de la madrugada del jueves. Minutos después, el carro de placas UCQ 340 vuelve a aparecer en otro registro, esta vez en el peaje El Roble entre Sesquilé y Gachancipá, en Cundinamarca, hacia las 2:14 de la madrugada.



Esas son hasta ahora las pistas claves para ubicar a los responsables y establecer qué ocurrió con Yulixa Tolosa. Los investigadores también intentan esclarecer un vacío de casi 5 horas entre el momento en que la mujer fue subida al vehículo y la aparición de los primeros registros en peajes fuera de Bogotá. Reconstruir sus últimos movimientos también se convirtió en una de las claves del caso.

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CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

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