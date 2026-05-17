Tome nota, viajero: así funcionará el pico y placa regional para entrar a Bogotá este 18 de mayo

En Bogotá comienza este lunes festivo 18 de mayo el pico y placa regional para vehículos que ingresan a la capital. La medida, que busca regular el tráfico y organizar el flujo de vehículos durante el retorno masivo de viajeros hacia la ciudad. Conductores deben tener en cuenta que la restricción opera únicamente en los principales accesos viales y se aplica en franjas horarias definidas por la autoridad de movilidad.

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La medida está dirigida a vehículos particulares que ingresan a la ciudad por los corredores establecidos. Su cumplimiento depende del último dígito de la placa del vehículo, con horarios diferenciados a lo largo del día festivo.

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Horarios del pico y placa regional del 18 de mayo de 2026

La regulación se divide en tres franjas horarias, con condiciones distintas para el ingreso a la capital:



Entre las 12:00 p. m. y las 4:00 p. m., solo pueden ingresar vehículos cuya placa termine en número par: 0, 2, 4, 6 y 8.

solo pueden ingresar vehículos cuya placa termine en número par: 0, 2, 4, 6 y 8. Entre las 4:00 p. m. y las 8:00 p. m., el ingreso se permite únicamente a vehículos con placa finalizada en número impar: 1, 3, 5, 7 y 9.

el ingreso se permite únicamente a vehículos con placa finalizada en número impar: 1, 3, 5, 7 y 9. Antes de las 12:00 del mediodía y después de las 8:00 p. m., no hay restricción y todos los vehículos pueden circular libremente por los accesos a la ciudad.

Este esquema busca distribuir el ingreso de automóviles durante el día para evitar congestiones en horas de mayor afluencia. El pico y placa regional se aplica a todos los vehículos particulares que transiten por los nueve corredores definidos, sin importar su lugar de origen. El objetivo es reducir los niveles de congestión en los accesos a la capital durante los días de alta movilidad, particularmente en fines de semana festivos, cuando el flujo de retorno es más alto.



Corredores donde aplica la restricción en Bogotá

La medida se implementa en nueve corredores viales principales de acceso a la ciudad. Estos puntos concentran la mayor parte del tráfico de entrada durante los días festivos de retorno:



Autopista Norte: aplica desde el peaje Andes hasta el Portal Norte en sentido norte a sur.

Autopista Sur: desde el límite municipal de Soacha hasta la avenida Boyacá en sentido sur a norte.

Avenida Centenario (calle 13): desde el río Bogotá hasta la avenida Ciudad de Cali (carrera 86) en sentido occidente a oriente.

Calle 80: desde el Puente de Guadua hasta el Portal 80 en sentido occidente a oriente.

Carrera Séptima: desde la calle 245 hasta la calle 183 en sentido norte a sur.

Avenida Boyacá – vía al Llano: desde el túnel Argelino Durán Quintero hasta la antigua vía al Llano en sentido sur a norte.

Vía Suba–Cota: desde el río Bogotá hasta la avenida calle 170 en sentido norte a sur.

Vía a La Calera: desde el peaje Patios hasta la carrera Séptima en sentido oriente a occidente.

Vía a Choachí: desde la vía a Monserrate hasta la avenida Circunvalar en sentido oriente a occidente.

Estos corredores conectan la ciudad con municipios vecinos y zonas de alta movilidad intermunicipal, por lo que suelen registrar altos niveles de tráfico durante los retornos festivos.



Recomendaciones para los conductores para pico y placa regional

Las autoridades de movilidad en Bogotá recomiendan a los viajeros planificar el regreso con anticipación, teniendo en cuenta tanto el número de la placa como la franja horaria correspondiente. También se sugiere consultar el estado de las vías antes de iniciar el desplazamiento, ya que los tiempos de viaje pueden variar según la afluencia de vehículos.



Adicionalmente, se aconseja evitar llegar a los corredores en los horarios de mayor concentración, especialmente entre la tarde y el inicio de la noche, cuando se registra el mayor volumen de ingreso a la ciudad.



VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL