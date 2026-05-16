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Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Llamado de Galán tras captura de presunto asesino de estudiante en estación de TransMilenio

Llamado de Galán tras captura de presunto asesino de estudiante en estación de TransMilenio

Al cumplirse un mes del crimen de Freddy Santiago Guzmán, estudiante de la Universidad Minuto de Dios, el alcalde de Bogotá confirmó la detención de quien sería “el responsable de este vil asesinato”.

Por: Carolina Valencia Lucas
Actualizado: 16 de may, 2026
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Captura por caso Freddy Santiago Guzmán

Freddy Santiago Guzmán, estudiante de la Universidad Minuto de Dios de 19 años, fue asesinado por robarle el celular en una estación de TransMilenio de la troncal de la calle 80 el miércoles 15 de abril. Según su madre, posiblemente "él no se dejó robar porque él sabía que es un sacrificio lo que le costaba colocar cada cosa que él perdía... pero esas personas se llenaron de ira de ver que no les entregaban nada y me lo arrebataron".

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El caso conmocionó Bogotá, pues el joven recibió varias puñaladas en medio del intento de hurto y, una vez se conoció el hecho, las autoridades se comprometieron a esclarecer lo ocurrido. Este viernes, 15 de mayo, justo al cumplirse un mes del crimen, se informó la captura de uno de los señalados responsables.

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Según la información revelada, uniformados del CTI de la Fiscalía y de la Policía de Bogotá, capturaron en el barrio Garcés Navas de la localidad de Engativá, a un hombre de 22 señalado de la agresión que le causó la muerte al estudiante. Al sujeto se le imputarán los delitos de homicidio y hurto calificado, ambos en calidad de agravados.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, reveló detalles de la detención del hombre señalado de “acabar con toda la posibilidad de que Freddy Santiago Guzmán realizara sus sueños” e hizo un llamado a la justicia.

"Hace exactamente un mes fue asesinado Freddy Santiago Guzmán, un joven de 19 años en la estación Minuto de Dios de TransMilenio, cuando trataban de robarle el celular. Un hecho que nos dolió a todos los bogotanos. Hoy, después de un trabajo articulado de la Policía, con la Fiscalía, con el apoyo de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, fue capturado quien sería el responsable de este vil asesinato. Ahora le compete a la justicia garantizar que este delincuente no quede libre y que pague por ese grave delito que cometió", aseguró el mandatario local.

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En medio del dolor, los padres del joven asesinado lo recordaron en Noticias Caracol como un hijo ejemplar. “Era el todo para mí... Yo lo enseñé siempre a ser honrados y trabajadores", señaló el padre.

Denunciar delitos en Bogotá

La Alcaldía de Bogotá le recordó a la ciudadanía que la “denuncia es clave para lograr las sanciones o procesos investigativos que permitan la lucha contra el crimen y contribuir a que Bogotá camine segura”, pidiendo informar cualquier hecho contrario a la convivencia o delictivo en la ciudad a través de la Línea de Emergencias 123.

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