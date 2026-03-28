Pico y placa en Semana Santa 2026 en Bogotá: así operará la medida y el plan retorno

Durante la Semana Santa de 2026, la movilidad en la capital del país estará marcada por la continuidad del pico y placa y la implementación de medidas especiales para facilitar la salida y el regreso de viajeros. De acuerdo con la Alcaldía de Bogotá y la Secretaría Distrital de Movilidad, el objetivo es garantizar una circulación ordenada en una de las temporadas con mayor flujo vehicular del año.



Las autoridades estiman que más de 2,5 millones de vehículos saldrán de la ciudad, lo que hace indispensable que los conductores planifiquen sus recorridos con anticipación y tengan en cuenta las restricciones vigentes.



Pico y placa entre el 30 de marzo y el 1 de abril

La medida de pico y placa se mantendrá sin modificaciones durante los días hábiles de la Semana Mayor, en su horario habitual de 6:00 a. m. a 9:00 p. m. Así funcionará:



Lunes 30 de marzo: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0. Martes 31 de marzo: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5. Miércoles 1 de abril: se mantiene la circulación para placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

Pico y placa regional para el plan retorno

Para el domingo 5 de abril, cuando se espera el mayor volumen de ingreso de vehículos a Bogotá, se implementará el denominado pico y placa regional. Esta medida busca regular el flujo en los principales accesos a la ciudad.

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El esquema será el siguiente:



Antes de las 12:00 m.: ingreso libre para todos los vehículos.

De 12:00 m. a 4:00 p.m.: solo podrán ingresar placas pares (0, 2, 4, 6, 8).

De 4:00 p.m. a 8:00 p.m.: ingreso exclusivo para placas impares (1, 3, 5, 7, 9).

Después de las 8:00 p.m.: se levanta la restricción.

La medida aplicará en los nueve principales corredores de ingreso a Bogotá, incluyendo vías como la Autopista Norte, Autopista Sur, Avenida Centenario, calle 80, Carrera Séptimay la vía a La Calera, entre otras.



Plan Éxodo y Retorno

Como parte de la estrategia integral de movilidad, el Distrito desplegará un operativo con cerca de 400 personas diarias, entre agentes de tránsito y autoridades, para acompañar a los viajeros.

Además, se implementarán acciones complementarias como:



Reversibles en corredores clave, como la carrera Séptima.

Ajustes semafóricos en puntos de alta congestión.

Coordinación con municipios aledaños y concesionarios viales.

En el caso de la Autopista Sur, se adoptarán medidas especiales debido a las obras en Soacha, incluyendo el uso temporal de carriles para mejorar la movilidad.



Recomendaciones para los viajeros

Las autoridades insisten en que el éxito del plan depende también del comportamiento ciudadano. Por ello, recomiendan:



Planear los desplazamientos con anticipación.

Verificar el estado técnico del vehículo antes de viajar.

Respetar las normas de tránsito y los límites de velocidad.

Consultar previamente las restricciones según el número de placa.

En el caso del transporte intermunicipal, se aconseja adquirir tiquetes únicamente en puntos autorizados.



Con estas medidas, Bogotá busca enfrentar uno de los mayores retos de movilidad del año. La clave, insisten las autoridades, será la planificación y el cumplimiento de las normas para evitar sanciones y contratiempos durante la Semana Santa.



HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co