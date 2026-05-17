Detalles de la audiencia de Harold Figueroa, señalado asesino de Fredy Guzmán, estudiante Uniminuto

Este domingo fue enviado a la cárcel por un juez de control de garantías Harold Figueroa Ballen, de 22 años, quien es el presunto responsable del crimen del joven Fredy Santiago Guzmán, estudiante de la Universidad Minuto de Dios y que fue atacado en una estación de TransMilenio en Bogotá el pasado 15 de abril.



Así Harold Figueroa habría participado en homicidio de Fredy Guzmán

En medio de la audiencia de imputación de cargos en contra de Figueroa, la fiscal del caso le dijo que “es usted quien aborda al joven Fredy Santiago Guzmán Cárdenas, lo amedrenta con arma blanca con el objetivo de hurtarle sus pertenencias. La víctima al oponer resistencia a este asalto, usted lo lesiona, lo golpea en varias oportunidades”.

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El juez de control de garantías, por su parte, reveló que a Harold Figueroa se le había otorgado medida no privativa de la libertad por otros hechos hace un año. El juez describió a este joven de 22 años como “una persona a la cual se le impusieron medidas no privativas de la libertad hace un año y lo vemos en estas andanzas, pues evidentemente ya no hay otra alternativa. La restricción de la libertad como extracción del señor Figueroa de la sociedad es la única manera de proteger al conglomerado y de evitar que él se escabulla como lo ha venido haciendo desde hace aproximadamente un mes”.



"No hay perdón de mi familia": mamá de Fredy Santiago Guzmán

Figueroa Ballén no aceptó los cargos imputados por la fiscalía. Sobre esta captura se pronunciaron los padres de Freddy. “El mensaje es que se haga justicia para esa persona que me quitó a mi hijo para que no le siga haciendo más daño a la sociedad ni al mundo entero. No hay perdón mío, no hay perdón ni de mi familia”, dijo Luz Mery Cárdenas, mamá de Fredy Guzmán.

Por ahora las autoridades avanzan en la investigación que permita tener mayor claridad de lo sucedido.



CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

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ESTA NOTA TIENE INFORMACIÓN DE FABIANA CONTRERAS HENAO, PERIODISTA DE NOTICIAS CARACOL