Pico y placa regional en Bogotá: así funcionará la medida este lunes festivo 29 de junio de 2026

Los conductores que tengan previsto regresar a Bogotá durante el puente festivo de San Pedro y San Pablo deberán tener presente que este lunes 29 de junio de 2026 estará vigente el pico y placa regional para el ingreso a la capital. La medida, implementada por la Secretaría Distrital de Movilidad, busca facilitar el retorno de los viajeros y contribuir a una circulación más ordenada en los principales corredores de acceso a la ciudad.



De acuerdo con la información de la Alcaldía de Bogotá, la restricción estará en funcionamiento entre el mediodía y las 8:00 de la noche, por lo que las autoridades recomiendan programar con anticipación los desplazamientos y verificar el horario correspondiente según el último número de la placa del vehículo.

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Horarios del pico y placa regional

De acuerdo con la programación establecida para este lunes festivo, entre las 12:00 del mediodía y las 4:00 de la tarde únicamente podrán ingresar a Bogotá los vehículos particulares cuyas placas terminan en números pares: 0, 2, 4, 6 y 8.

Posteriormente, entre las 4:00 de la tarde y las 8:00 de la noche, el ingreso estará habilitado para los automotores con placas terminadas en números impares: 1, 3, 5, 7 y 9.



Las autoridades indican que antes de las 12:00 del mediodía y después de las 8:00 de la noche todos los vehículos podrán ingresar a Bogotá sin restricción por pico y placa regional.



Corredores donde aplicará la medida

El pico y placa regional estará vigente en los nueve principales corredores de ingreso a la capital:



Autopista Norte.

Autopista Sur.

Avenida Centenario o calle 13.

Avenida calle 80.

Avenida Carrera Séptima.

Avenida Boyacá y vía al Llano.

Vía Suba-Cota.

Vía a La Calera.

Vía a Choachí.

En estos accesos se desarrollarán los controles correspondientes para verificar el cumplimiento de la medida durante la jornada de retorno del puente festivo.

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Recomendaciones para el regreso a Bogotá

La Secretaría Distrital de Movilidad hizo un llamado a los conductores para que organicen sus desplazamientos con suficiente anticipación y tengan en cuenta los horarios establecidos para el ingreso a la ciudad.

Asimismo, la entidad recordó la importancia de respetar las normas de tránsito, utilizar el transporte público cuando sea posible y contribuir a una movilidad más segura y ordenada durante el plan retorno.

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La recomendación para quienes viajan este lunes festivo es revisar previamente el horario que les corresponde según el último número de la placa y planificar el recorrido para evitar contratiempos en los accesos a Bogotá.

La aplicación del pico y placa regional hace parte de las medidas adoptadas por las autoridades para gestionar el flujo vehicular durante el regreso de miles de viajeros a la capital en el cierre del puente festivo de San Pedro y San Pablo, una jornada en la que se espera un importante movimiento de vehículos hacia la ciudad.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.