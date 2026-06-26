Planes para ver Colombia vs. Portugal en Bogotá el sábado 27 de junio

Este sábado 27 de junio, la Selección Colombia se enfrentará a Portugal en uno de los duelos más esperados de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Para los miles de hinchas que buscan salir de casa y vivir la emoción en comunidad, Bogotá ha desplegado una oferta variada que combina pantallas gigantes, conciertos de talla internacional y espacios familiares.



¿Dónde ver el partido de Colombia vs. Portugal?

Gran festival de fútbol en Vive Claro

Para quienes buscan una experiencia que trascienda los 90 minutos de juego, el Claro Fútbol Fest en el escenario Vive Claro (Carrera 60 # 42-41) es la opción principal. Este evento promete más de ocho horas de entretenimiento, abriendo sus puertas a las 3:00 p. m..

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La oferta incluye presentaciones en vivo de artistas de renombre como Blessd, Aria Vega y Pipe Bueno, además de la orquesta La 33 y un artista sorpresa. El lugar contará con zonas de comida, experiencias interactivas y activaciones de marca para un aforo esperado de 45.000 personas. Las entradas se adquieren a través de Ticketmaster y los precios oscilan entre los $265.800 y los $388.400.



Pantallas gigantes en parques de Bogotá

La Alcaldía de Bogotá, a través del IDRD y en alianza con la Federación Colombiana de Fútbol, ha habilitado dos parques emblemáticos como puntos oficiales de encuentro bajo la campaña "Bogotá, un equipo con 8 millones de titulares".



Parque Metropolitano El Tunal (Tunjuelito): Es el escenario de mayor capacidad, con un aforo permitido de 15.000 asistentes .

Es el escenario de mayor capacidad, con un aforo permitido de . Parque Fontanar del Río (Suba): Un espacio más íntimo pero igualmente vibrante, con capacidad para 5.000 personas.

Ambos lugares cuentan con pantallas gigantes y eventos recreativos. Aunque la entrada es gratuita, es obligatorio presentar una boleta física que debe reclamarse previamente en puntos CADE y SuperCADE de 8:00 a. m. a 3:00 p. m.. Se entregan hasta tres boletas por persona totalmente gratis en puntos como SuperCADE Suba, Bosa, Manitas y los CADE Tunal, Santa Lucía, La Gaitana, entre otros.



Experiencia en centros comerciales

El Centro Comercial Portal de la 80 se consolida como una alternativa ideal para las familias que desean un ambiente cómodo y seguro. Con pantallas gigantes ubicadas en la Plaza Café (segundo piso) y la Plazoleta de Comidas (tercer piso), el centro comercial invita a los bogotanos a disfrutar del partido sin costo de entrada.

Una de las grandes ventajas de este lugar es que en la Plaza Café se permite el ingreso de mascotas, permitiendo que todos los miembros del hogar vivan la fiebre mundialista. Además de la transmisión, habrá dinámicas para ganar camisetas autografiadas por James Rodríguez y otros premios. El centro comercial espera un incremento del 15 % en sus ventas gracias a esta jornada.



Para quienes prefieren la comodidad de una butaca y el aire acondicionado, Procinal ha habilitado salas de cine para transmitir el partido en vivo mediante preventa de boletería. Por otro lado, el Tribun Club, ubicado en el parqueadero norte del Estadio El Campín, ofrece una pantalla de más de 255 m² en el marco de un festival urbano que incluye gastronomía y música en vivo con más de 10 artistas.



Dado que el partido iniciará a las 6:30 p. m., el Distrito ha dispuesto un plan especial de transporte con TransMilenio y SITP. Se ampliará el horario de operación en sectores estratégicos como las zonas de rumba de Galerías, la Calle 85, Modelia y los Distritos Creativos de Teusaquillo, Chapinero y La Candelaria para asegurar un retorno seguro a casa tras la celebración.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co