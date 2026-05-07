Partido Colombia vs. Portugal se transmitirá en vivo en Bogotá con show de Blessd, Aria vega y más

Fanáticos de la música y el fútbol se preparan para vivir en Bogotá los diferentes partidos de la Selección Colombia en este camino a la Copa Mundial de la FIFA 2026. Desde ya, muchos empiezan a hacer planes con amigos, buscar lugares en los que haya transmisión en vivo y todas las alternativas que permitan disfrutar de la fiesta del fútbol.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Para unirse a este importante momento a nivel mundial, Vive Claro ha anunciado que su escenario estará habilitado para la transmisión en vivo del partido de la Selección Colombia contra Portugal el próximo 27 de junio. En el evento, además, se llevarán a cabo presentaciones musicales de artistas nacionales.



Precios de las entradas para asistir

El evento, denominaco 'Claro Fútbol Fest' pretende unir a los hinchas del fútbol con los fans de la música en un mismo lugar. Los artistas que amenizarán el evento serán Blessd, Aria Vega y Pipe Bueno, además de un artista sorpresa que, según el comunicado de prensa, "elevará aún más la expectativa de una tarde pensada para vibrar de principio a fin".

Vive Claro estará preparado para recibir a más de 45.000 asistentes que disfrutarán de un evento de más de ocho horas. Además del partido y las presentaciones musicales, han revelado que en el lugar habrá activaciones de marca, zonas de comida y bebidas, experiencias interactivas, todo para garantizar que el disfrute del partido con amigos sea una de las mejores experiencias ese 27 de junio.



La cita está pactada para el sábado 27 de junio a las 3:00 de la tarde, hora en la que se abrirán las puertas del recinto para el ingreso de los asistentes. Para esta experiencia podrán ingresar menores de edad desde los 12 años en adelante con su respectiva boleta.



Las entradas para este evento están a la venta a través de la página oficial de Ticketmaster y hay precios desde los 110.500 pesos desde el pasado 24 de abril. Los clientes de telefonía Claro pueden acceder a beneficios con una preventa con precios más bajos en todas las localidades, para ello deberán obtener un código promocional a través de Claro Club.

Publicidad

Cada persona podrá adquirir máximo seis boletas por transacción. Estos son los precios para la preventa y la venta general para ver el partido de la Selección Colombia del 27 de junio en Vive Claro:



Localidad Venta Clientes CLARO Venta General VIP $173.800 $347.500 PREFERENCIAL $132.900 $265.800 102-104-106-108 $194.200 $388.400 101-103-105-107 (+12) $194.200 $388.400 110-112-114-116 $155.900 $311.700 109-111-113-115 (+12) $155.900 $311.700 117-119-121-123 / 125-127-129-131 $143.100 $286.200 118-120-122-124 / 126-128-130-132 $143.100 $286.200

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co