¿Por qué suspenden el servicio de agua en estas 3 localidades de Bogotá? Vuelve el 1 de mayo

Más de 2 millones de habitantes de tres localidades en Bogotá se quedarán sin el servicio de agua potable durante 34 horas a partir de este miércoles 29 de abril, a las 2:00 p.m.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Los ciudadanos empezarán a contar con el servicio el viernes festivo, 1 de mayo, después de la medianoche, aunque el restablecimiento del servicio se dará de manera paulatina.

Será en tres localidades -Kennedy, Engativá y Usaquén- donde se suspenderá el suministro de agua potable. (Lea también: Corte de agua hoy en Bogotá: los barrios que se quedarán sin el servicio durante 34 horas)



¿Qué barrios se quedan sin agua potable durante 34 horas?

En Kennedy, el corte empieza desde la avenida Boyacá y la avenida Ciudad de Cali, entre el río Tunjuelo y el canal del río Fucha. Además, desde la avenida Ciudad de Cali y el río Bogotá, y entre la avenida Ciudad de Villavicencio (calle 43 sur) y el canal del río Fucha.



Los barrios afectados son: Bavaria, Calandaima, Campo Hermoso, Casablanca Sur, Casablanca, Castila, Catalina, Catalina II, Chucua La Vaca I, Chucua La Vaca II, Chucua La Vaca III, Ciudad de Cali, Ciudad Kennedy, Ciudad Kennedy Central, Ciudad Kennedy Norte, Ciudad Kennedy Occidental, Ciudad Kennedy Oriental, Ciudad Kennedy Sur, Ciudad Techo II, Class, Corabastos, Dindalito I, Dindalito II, Dindalito III, El Carmelo, El Jazmín, El Jazmín Rural, El Paraíso Kennedy, El Paraíso Bosa, El Rubí, El Tintal III, El Tintal IV, El Vergel Oriental, Galán, Galán Rural, Gran Britalia, Gran Britalia I, Jacqueline, Jorge Uribe Botero, La Cecilia, La Magdalena, La Magdalena I, La Magdalena Rural, La Pampa, La Paz Bosa, Las Acacias, Las Acacias Rural, Las Dos Avenidas, Llano Grande, Los Almendros, Mandalay, María Paz, Nuevo Techo, Osorio II, Osorio III, Osorio IV, Pastrana, Patio Bonito, Patio Bonito II, Pío XII, Provivienda Occidental, Provivienda Occidental II, Roma, Saucedal, Tairona, Techo, Timiza, Timiza A, Timiza B, Timiza C, Tintala, Tintalito, Tocarema, Valladolid, Vereda el Tintal Rural, Vereda El Tintal Urbano, Vergel Occidental, Villa Alsacia II, Villa Nelly III Sector y Visión de Oriente.



En Engativá, el corte de agua potable se dará entre la calle 24 y el humedal Juan Amarillo, y entre la avenida Ciudad de Cali, en la carrera 86, y el río Bogotá entre la calle 26 y el canal Salitre. También entre la calle 68 y la avenida Ciudad de Cali.

Publicidad

Los barrios afectados son: Aeropuerto El Dorado, Álamos, Autopista Medellín, Bochica, Bochica II, Bolivia, Bosques de Mariana, Bolivia Oriental, Boyacá, Centro Engativá II, Ciudad Bachué, Ciudad Bachué I Etapa, Ciudad Bachué II, Ciudadela Colsubsidio, El Cedro, El Cedro Oriental, El Cedro I, El Cortijo, El Dorado, El Dorado Industrial, El Dorado Rural, El Encanto, El Gaco, El Madrigal, El Minuto de Dios, El Muelle, El Pantano, El Real, Engativá El Dorado, Engativá Zona Urbana, Florencia, Florida Blanca, Garcés Navas, Garcés Navas Oriental, Garcés Navas Sur, Gran Granada, La Faena, La Granja, La Riviera, La Serena, La Soledad Norte, Las Navetas, Álamos Norte, Los Ángeles, Los Cerezos, Luis Carlos Galán, Marandú, Normandía Occidental, París, París Gaitán, Primavera, Pueblo Viejo, Puerta de Teja, Quirigua I, Quirigua II, Quirigua Oriental, Sabana del Dorado, San Antonio Engativá, San Antonio Urbano, San Ignacio, San José de Fontibón, Santa Cecilia, Santa Helenita, Santa María, Tabora, Villa Amalia, Villa del Mar, Villa Gladys, Villa Luz, Villa Sagrario, Villas de Alcalá, Villas de Granada, Villas de Granada I y Zona Industrial de Cota, Bellavista Occidental, Bonanza, Bosque Popular, El Laurel, Jardín Botánico, La Cabana, La Estrada, La Estradita, Las Ferias, Las Ferias Occidental, Normandía, Palo Blanco y San Joaquín.

En Usaquén los cortes de agua se darán desde la diagonal 108 hasta la calle 193, entre las carreras Séptima y 5 Este.

Publicidad

Los barrios afectados son: Barrancas Oriental, Barrancas Oriental Rural, Bosque de Pinos, Bosque de Pinos I, Bosque de Pinos III, Buenavista, Ginebra, Ginebra II, Horizontes del Norte, La Cita, La Estrellita, La Estrellita I, La Estrellita III, Las Delicias del Carmen II Sector, Mirador del Norte, Páramo Urbano I, San Gabriel Norte, San Gabriel Norte II, Santa Ana, Santa Cecilia Puente Norte, Segundo Contador, Tibabita I, Tibabita Rural I y Usaquén.

Los habitantes del municipio de Cota también tendrán el servicio suspendido.



Los trabajos del Acueducto por los que quitan el agua en estos sectores

La empresa informó que se instalará una válvula antisísmica y la gerente Natasha Avendaño aseguró que esta obra “es parte de un proyecto de modernización de nuestra infraestructura. El tanque Santa Ana es parte de la infraestructura crítica de abastecimiento de la ciudad. Por ese tanque pasa una buena parte del agua que viene desde la Planta Wiesner hasta la ciudad de Bogotá. Recordemos que la Planta Wiesner nos permite abastecer cerca del 70% de la ciudad con el agua proveniente de Chingaza. Entonces, estos túneles que vienen desde La Calera, que traen el agua potable, se distribuyen en varios tanques en los cerros y a este tanque de Santa Ana llega una parte de esa agua para ser distribuida luego al tanque de Suba y a la cadena nororiental”.

“Esta válvula es superimportante, es la quinta válvula, ya la última que estamos instalando, y es una válvula que tiene un sensor de velocidad, que en el evento de que pase algún terremoto, un movimiento telúrico, que pueda llegar a tener alguna afectación en los túneles, la válvula automáticamente se cierra para proteger que el túnel no se desocupe y por lo tanto no vaya a llegar a tener una presurización que pueda llevarlo al colapso”, explicó.

NOTICIAS CARACOL