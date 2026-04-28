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Bus intermunicipal se volcó en plena autopista Sur hacia Bogotá y provoca trancón monumental

Esto se sabe sobre el siniestro que complica la movilidad en el corredor este 28 de abril en horas de la tarde.

Por: María Paula Rodríguez Rozo
Actualizado: 28 de abr, 2026
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accidente en la autosur
Bus intermunicipal se volcó en la carrera 67.
Bogotá Tránsito y redes sociales

Alrededor del mediodía de este 28 de abril, los ciudadanos reportan que la autopista Sur en Bogotá presenta complicaciones en el flujo vehicular por un siniestro vial. La novedad ha causado alta congestión en este importante corredor vial que no solo conecta Bogotá con Soacha, sino con una de las entradas principales de distintos municipios de Cundinamarca y Tolima hacia la capital.

Un bus intermunicipal volcado en el carril izquierdo de la autopista, en sentido Soacha-Bogotá, generó la emergencia mientras entraba a la ciudad. Se desconoce por el momento si hay víctimas fatales o personas heridas por el hecho, que ya es atendido por las autoridades. El accidente ocurrió específicamente sobre la carrera 67.

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El accidente fue confirmado por la cuenta Bogotá Tránsito de la Secretaría Distrital de Movilidad, que compartió un video mostrando cómo avanza la situación en esta avenida, en sentido occidente-oriente. Según detalla la funcionaria en un video divulgado por la entidad, la bajada del puente de la autopista Sur con avenida Villavicencio se encuentra “totalmente tapada”. En ese sentido, la autoridad pide a los conductores que tomen rutas alternas como la avenida Villavicencio.

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Conforme avanza el tráfico, el Grupo Guía de la entidad gestiona una unidad de Tránsito y una grúa para adelantar el levantamiento del vehículo afectado. En el punto ya se encuentran aproximadamente cuatro ambulancias.

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