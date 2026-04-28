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Sobrevuelo de dron frenó operaciones en el aeropuerto El Dorado de Bogotá varios minutos

Durante 45 minutos se suspendió la actividad en el aeropuerto más importante de Colombia y con un inhibidor se logró bloquear la señal del dron.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 28 de abr, 2026
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Sobrevuelo de dron frenó operaciones en el aeropuerto El Dorado de Bogotá
Aeropuerto El Dorado -
Archivo

A las 6:40 de la tarde de este martes se reportó el sobrevuelo de un dron extraño, ajeno a las operaciones aéreas del aeropuerto El Dorado de Bogotá. Este hecho obligó el cierre de pistas para garantizar la seguridad aérea en el aeropuerto más importante de Colombia.

Durante 45 minutos, las operaciones en el aeropuerto El Dorado estuvieron paralizadas tras la activación de los protocolos correspondientes y con un inhibidor de señal con sistemas antidrones, se logró bloquear la señal del dron y recuperar la normalidad en la terminal aérea.

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¿Qué dijo Aeronáutica sobre dron que sobrevoló aeropuerto El Dorado?

La Aeronáutica Civil se pronunció sobre lo sucedido a través de un comunicado de prensa: “La Aeronáutica Civil y el concesionario OPAIN informan que las operaciones en el Aeropuerto Internacional El Dorado se encuentran normalizadas en este momento, tras una interrupción temporal causada por la presencia de un objeto extraño en el espacio aéreo. Sobre las 18:36 horas, se detectó la presencia de un sistema de aeronave no tripulada (dron) sobrevolando la plataforma internacional. Ante este hecho, y siguiendo los más estrictos estándares internacionales de seguridad operacional, se procedió a la suspensión inmediata de despegues y aterrizajes para salvaguardar la integridad de las aeronaves y los pasajeros”.

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Además, indicó que la operación estuvo interrumpida 45 minutos. “Debido a los protocolos de inspección y a la necesidad de asegurar un área libre de obstáculos, las operaciones aéreas permanecieron detenidas en tierra durante 45 minutos. Una vez superada la novedad y verificado el perímetro por parte de las autoridades, se reanudaron las operaciones. Si bien la terminal aérea ya opera con normalidad, invitamos a todos los viajeros a ponerse en contacto con sus respectivas aerolíneas para verificar el estado de sus vuelos e itinerarios, ante posibles cambios o reprogramaciones derivados de la contingencia. La Aeronáutica Civil reitera a la ciudadanía que el uso de drones en zonas aledañas a los aeropuertos está estrictamente prohibido y representa un riesgo grave para la aviación. Las autoridades competentes ya adelantan las investigaciones para identificar al operador del dispositivo y aplicar las sanciones correspondientes”, indicó la entidad.

Ministerio de Defensa se pronuncia sobre sobrevuelo de dron en aeropuerto El Dorado

El ministro de Defensa, general (r) Pedro Sánchez, sí se pronunció sobre lo ocurrido en el aeropuerto El Dorado: “Aproximadamente a las 19:00 hrs el aeropuerto El Dorado canceló operaciones aéreas por un posible avistamiento de un dron sobre la plataforma internacional. Esto activó la búsqueda visual y con sistemas anti dron de CATAM, sin encontrar rastros en los sistemas”.

Agregó el alto funcionario que “el aeropuerto reabre opera a las 19:30 hrs. El complejo aeronáutico y las unidades militares y policiales continúan adelantando las actividades pertinentes para garantizar la seguridad respectiva”.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL
X: RojasCamo
Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co
Instagram: Milografias

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