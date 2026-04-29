Corte de agua hoy en Bogotá: los barrios que se quedarán sin el servicio durante 34 horas

Este martes 29 de abril de 2026, desde las 2:00 de la tarde, una parte amplia de Bogotá tendrá corte de agua. El corte fue programado por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá y afecta principalmente a tres localidades: Kennedy, Engativá y Usaquén. La interrupción no será corta. En varios sectores la falta de agua puede extenderse hasta por 34 horas, con recuperación gradual del servicio entre la madrugada y la mañana del viernes 1 de mayo.



La razón principal del corte es la instalación de una válvula antisísmica en el tanque de Santa Ana, ubicado en Usaquén. Esta válvula está diseñada para cerrar el paso del agua de forma automática si ocurre un movimiento fuerte de tierra, con el fin de evitar daños grandes en las tuberías que traen el agua desde el sistema Chingaza, del cual depende buena parte de la ciudad. Para hacer esta instalación es necesario detener el flujo de agua en varios puntos al mismo tiempo.



¿Cuáles son los barrios que se quedarán sin agua por 34 horas?

En la localidad de Kennedy, el corte afecta sectores grandes del suroccidente de la ciudad. Entre los barrios que se quedarán sin agua se encuentran Bavaria, Calandaima, Campo Hermoso, Casablanca Sur, Casablanca, Castila, Catalina, Catalina II, Chucua La Vaca I, Chucua La Vaca II, Chucua La Vaca III, Ciudad de Cali, Ciudad Kennedy, Ciudad Kennedy Central, Ciudad Kennedy Norte, Ciudad Kennedy Occidental, Ciudad Kennedy Oriental, Ciudad Kennedy Sur, Ciudad Techo II, Class, Corabastos, Dindalito I, Dindalito II, Dindalito III, El Carmelo, El Jazmín, El Jazmín Rural, El Paraíso Kennedy, El Paraíso Bosa, El Rubí, El Tintal III, El Tintal IV, El Vergel Oriental, Galán, Galán Rural, Gran Britalia, Gran Britalia I, Jacqueline, Jorge Uribe Botero, La Cecilia, La Magdalena, La Magdalena I, La Magdalena Rural, La Pampa, La Paz Bosa, Las Acacías, Las Acacías Rural, Las Dos Avenidas, Llano Grande, Los Almendros, Mandalay, María Paz, Nuevo Techo, Osorio II, Osorio III, Osorio IV, Pastrana, Patio Bonito, Patio Bonito II, Pio XII, Provivienda Occidental, Provivienda Occidental II, Roma, Saucedal, Tairona, Techo, Timiza, Timiza A, Timiza B, Timiza C, Tintala, Tintalito, Tocarema, Valladolid, Vereda el Tintal Rural, Vereda El Tintal Urbano, Vergel Occidental, Villa Alsacia II, Villa Nelly III Sector y Visión de Oriente.

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Kennedy no es la única zona afectada en esa parte de la ciudad. También hay barrios con cortes más cortos, de 24 horas, que iniciaron en la mañana del mismo día por otros trabajos de mantenimiento. Entre estos están La Igualdad, Nueva Marsella, Almenar, Britalia, Carmelo Norte, Ciudad Kennedy Occidental, Villa Anita y Villa Nelly, donde se realizan cierres por mantenimiento preventivo y trabajos de terceros.



Barrios de Engativá que se quedan sin agua

En Engativá, la suspensión del servicio cubre una franja amplia del occidente y noroccidente de Bogotá. Se verán afectados los barrios Aeropuerto El Dorado, Alamos, Autopista Medellín, Bochica, Bochica II, Bolivia, Bosques de Mariana, Bolivia Oriental, Boyacá, Centro Engativá II, Ciudad Bachue, Ciudad Bachue I Etapa, Ciudad Bachue II, Ciudadela Colsubsidio, El Cedro, El Cedro Oriental, El Cedro I, El Cortijo, El Dorado, El Dorado Industrial, El Dorado Rural, El Encanto, El Gaco, El Madrigal, El Minuto de Dios, El Muelle, El Pantano, El Real, Engativá El Dorado, Engativá Zona Urbana, Florencia, Florida Blanca, Garcés Navas, Garcés Navas Oriental, Garcés Navas Sur, Gran Granada, La Faena, La Granja, La Riviera, La Serena, La Soledad Norte, Las Navetas, Los Alamos, Alamos Norte, Los Angeles, Los Cerezos, Luis Carlos Galán, Marandú, Normandia Occidental, Paris, Paris Gaitán, Primavera, Pueblo Viejo, Puerta de Teja, Quirigua I, Quirigua II, Quirigua Oriental, Sabana del Dorado, San Antonio Engativá, San Antonio Urbano, San Ignacio, San José de Fontibón, Santa Cecilia, Santa Helenita, Santa María, Tabora, Villa Amalia, Villa del Mar, Villa Gladys, Villa Luz, Villa Sagrario, Villas de Alcalá, Villas de Granada, Villas de Granada I y Zona Industrial de Cota, Bellavista Occidental, Bonanza, Bosque Popular, El Laurel, Jardín Botánico, La Cabana, La Estrada, La Estradita, Las Ferias, Las Ferias Occidental, Normandía, Palo Blanco y San Joaquín.

En Usaquén, la zona afectada corresponde en gran parte a los cerros nororientales y barrios cercanos. Entre los sectores incluidos están Barrancas Oriental, Bosque de Pinos, Buenavista, La Cita, La Estrellita, Santa Ana, San Gabriel Norte, Tibabita, Horizontes del Norte y Segundo Contador. Allí se encuentra el punto clave del trabajo, el tanque Santa Ana, por lo que el corte es indispensable para poder instalar la válvula. En estos barrios el agua también se suspende desde las 2:00 de la tarde y el restablecimiento se espera de forma gradual a partir del viernes.



🚨Hoy inician los #CortesDeAgua en sectores de Usaquén, Engativá, Kennedy y Cota.



Durante 34 horas realizaremos el cambio de una válvula antisísmica en el tanque Santa Ana, una intervención necesaria para seguir fortaleciendo la infraestructura que abastece a la ciudad y… pic.twitter.com/mKt9loSil7 — Acueducto de Bogotá (@AcueductoBogota) April 29, 2026

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La Empresa de Acueducto ha señalado que durante el regreso del servicio es normal que el agua salga con cambios en el color durante las primeras horas. Esto ocurre por el movimiento interno de las tuberías cuando se restablece la presión. Según la entidad, esta situación no representa riesgo para la salud y el agua sigue siendo apta para el consumo. Aun así, se recomienda dejar correr el agua unos minutos antes de usarla para cocinar o beber.

Para reducir el impacto del corte, la empresa recomienda almacenar agua suficiente antes de las 2:00 de la tarde del miércoles y usarla de manera controlada. También se anunció la disponibilidad de carrotanques para hospitales, centros de salud y otros puntos prioritarios que pueden solicitarlos a través de la línea 116.

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ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL