Surgen más denuncias de secuestro y robo en la vía a Bogotá: habrían asesinado a dos víctimas

Conductores y familias sienten temor después de conocer un caso de hurto y secuestro cerca al peaje de Mondoñedo. Una familia fue retenida y agredida durante siete horas por criminales extranjeros que los interceptaron en medio de la noche y los llevaron a un punto escondido conocido como “el hueco”. En las últimas horas se conocieron más víctimas de esta misma banda delictiva, que sostendría este modus operandi en el sector. De hecho, dos personas habrían sido asesinadas por estos sujetos durante el robo. Conductores de aplicaciones también serían víctimas de esto.

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El caso fue dado a conocer por el Ojo de la Noche de Noticias Caracol. El relato inicialmente se centró en la denuncia que hizo una familia, quienes fueron interceptados por los delincuentes cuando se les pinchó una llanta del vehículo en el que andaban. Aproximadamente seis hombres llegaron al lugar en motocicletas y empezaron a amenazarlos y agredirlos para que les dieran claves de cuentas bancarias y objetos de valor. Las denuncias dejan ver que habría un modo de operar ya establecido por los criminales.



Uno de los casos más graves se remonta al día 11 de mayo de 2024, cuando una familia fue abordada por estos hombres mientras despinchaban una de las llantas del carro. En ese momento, una de las víctimas confrontó a los ladrones. Infortunadamente, este episodio concluyó con la muerte del padre de este grupo y la de otro hombre, que falleció días después en un hospital.

A esta denuncia se suma el caso de un ciudadano originario de China, quien fue atacado brutalmente por los ladrones. Estos malhechores también se llevaron la camioneta y las tarjetas que el extranjero llevaba. Ese mismo día, otra familia sufrió el mismo destino ya mencionado. Cuentan que estuvieron privados de la libertad hasta el día siguiente, mientras estos hombres sacaban hasta el último centavo que tenían en sus cuentas bancarias. En este caso, las víctimas fueron atendidas por el personal del peaje y valoradas por la ambulancia de la concesión.



Los conductores de plataforma también denuncian ser víctimas de estos delincuentes. El Ojo de la Noche conoció que los señalados estarían pidiendo servicios en aplicaciones como carnada para que los automotores lleguen hasta el sitio y sean víctimas de hurto y agresiones. Tal fue el caso de un conductor que fue golpeado en más de 15 ocasiones.



La Sijín de Cundinamarca y la Policía de Carreteras señalaron que ya tienen indicios de quiénes serían estos delincuentes, por lo que se espera que sean capturados próximamente.



Paula Rozo

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