Reportan cierre en la calle 72 con carrera 11 por manifestaciones: registran instalación de fogata

Sobre las 5:00 de la tarde de este martes 28 de abril, la Secretaría Distrital de Movilidad dio a conocer que se presentaba una afectación vial en la Calle 72 con carrera 11, por manifestaciones. La entidad indicó a través de la cuenta Bogotá Tránsito que se recomendaban rutas alternas como la Carrera 7, la avenida Circunvalar, la Calle 85 y la Calle 92.



La Policía de Tránsito de Bogotá, el Grupo Guía y varios Agentes Civiles continuaron gestionando el tráfico en la zona durante las siguientes horas de esta jornada, en las que actualmente sigue cerrada. A las 6.40 p. m., la Secretaría de Gobierno de la ciudad reportó que "se registra el uso de elementos contundentes (piedras, palos y botellas), representando un riesgo para la integridad de la ciudadanía. Asimismo, se evidencia la instalación de una fogata en la intersección de la calle 72 con carrera 11".

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