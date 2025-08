Propietario de restaurante en Bogotá fue asesinado tras no tener efectivo durante violento robo

Una tragedia se presentó en la noche del pasado martes 5 de agosto en la localidad de Puente Aranda, luego de que se registrara el robo de un restaurante mexicano hacia las 9:30 de la noche, a pocos minutos de que el establecimiento cerrara sus puertas.

Todo aconteció en la calle tercera con carrera 31A, luego de que un grupo de ladrones ingresara al establecimiento para robar el producido del día. Tras golpear a empleados y empleadas del lugar, los ladrones llevaron a William Nova, dueño del establecimiento que estaba en dicho punto, hacia el baño del restaurante, en donde le pidieron todo el producido del día y le robaron sus pertenencias.

La víctima, de 56 años, les entregó el poco dinero en efectivo que tenía, pues durante la jornada la gran mayoría de ventas se llevaron a cabo a través de Nequi. Por haberles entregado tan poca plata, los delincuentes atacaron a Nova, tomaron su celular y, tras verlo tan gravemente herido, se dieron a al fuga.

Acorde con lo que vieron los testigos, dos de los ladrones que ingresaron al restaurante huyeron hacia la avenida NQS. Mientras tanto, William Nova agonizaba en el baño del restaurante a la espera de que llegaran las autoridades y atendieran al afectado.

Los trabajadores del lugar dicen que los uniformados de la Policía llegaron 30 minutos después de que se hicieran las respectivas llamadas de urgencia, cuando Nova ya había perdido la vida sin recibir atención. El hombre, quien es recordado por ser trabajador y "una excelente persona", tenía dos hijos.

De la misma forma, tras la muerte de William Nova, el local se verá obligado a cerrar, lo que también preocupa a los trabajadores del establecimiento, quienes dependían económicamente de los ingresos que recibían por su trabajo en este lugar. Por el momento, los responsables de tan lamentable caso se encuentran libres, las autoridades ya iniciaron las investigaciones para dar con el paradero de los asesinos.

"Es nuestra conclusión: de que es porque no había caja que le ciegan la vida al señor. afectan muchas familias: como está sucediendo en Colombia que muchas familias y muchos comerciantes están viviendo momentos de horror por esta violencia tan grande que se vive en el país. Afectaron a mi familia, me afectaron a mi, afectaron a un niño menor de edad. Han cegado la vida de una excelente persona por no tener suficiente producido, ya que se había pagado bastante por Nequi", dio a conocer una de las trabajadores del lugar, en entrevista con el Ojo de la Noche de Noticias Caracol.

