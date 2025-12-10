¿Qué hacer cuando tiembla en Bogotá? Así debe actuar antes, durante y después de un sismo

Bogotá es una ciudad ubicada en una zona donde, aunque los sismos no son frecuentes, sí se registran movimientos telúricos en municipios cercanos de manera constante. La ciudad cuenta con miles de edificaciones que se han venido adaptando ante los movimientos telúricos bajo las normas de sismo resistencia; sin embargo, cuando tiembla en ciudades cercanas o municipios, ciudadanos se preguntan también cómo reaccionar ante una emergencia de este tipo y a qué autoridad deben contactar. De hecho, ante este panorama, la Alcaldía de Bogotá, junto con la Secretaría Distrital de Gobierno y el Cuerpo Oficial de Bomberos Bogotá establecieron un protocolo.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

(Puede leer: Videos y fotos del temblor que sacudió a Bogotá y Colombia este miércoles 10 de diciembre)

En primer lugar, las autoridades distritales insisten en que cada familia y cada organización debe contar con un plan de emergencia propio, incluyendo un punto de encuentro, rutas de evacuación, los contactos más importantes y los riesgos presentes en la vivienda o en la edificación. Además, recomiendan mantener la calma y actuar con rapidez para proteger nuestra seguridad y la de quienes nos rodean.



Tenga en cuenta que cada año las autoridades también realizan simulacros distritales que permiten reconocer sitios seguros, practicar evacuaciones y corregir errores antes de que ocurra una emergencia real.



Cómo actuar antes de un temblor en Bogotá

Un primer paso es identificar objetos que podrían caer durante un movimiento sísmico: estanterías sueltas, repisas, elementos pesados ubicados en altura o electrodomésticos sin sujeción. Asegurarlos reduce accidentes. También conviene conocer la ubicación de las llaves de gas, agua y energía para cerrarlas en caso necesario.



Tener un kit de emergencia a la mano es parte fundamental de la preparación. Este kit debe incluir agua, alimentos no perecederos, una muda de ropa, documentos básicos o sus copias, linterna, radio, silbato, botiquín, llaves de repuesto y pilas. Las autoridades recomiendan ubicarlo en un lugar visible y revisarlo una vez al año para renovar lo vencido.



¿Qué hacer mientras está temblando?

Cuando ocurre un sismo, la prioridad es protegerse. La recomendación general es mantener la calma, evitar correr y buscar un punto seguro según el lugar en el que se encuentre la persona. Las autoridades recomiendan esto dependiendo del lugar donde se encuentre:



En una edificación

Ubíquese junto a un elemento resistente como una columna, una viga o un mueble sólido.

Adopte la posición de agacharse, cubrirse y sujetarse.

No se coloque bajo marcos de puertas, pues no son estructuras reforzadas.

No use escaleras ni ascensores mientras dura el movimiento.

Si está en un piso alto, intente no evacuar durante el sismo; permanezca en un punto seguro.

Si está acostado y no puede desplazarse, proteja su cabeza con los brazos o con una almohada.

Si se moviliza en silla de ruedas, frene la silla, protéjase la cabeza y ubíquese junto a un soporte firme.

En la calle

Aléjese de fachadas, ventanas, postes, cables, muros y objetos que puedan desprenderse.

Busque un espacio despejado.

Si está manejando, reduzca la velocidad y detenga el vehículo; permanezca en él hasta que termine el movimiento.

Si está en un punte, continúe avanzando hasta salir de él, ya que no es un lugar seguro.

Si está en un lugar concurrido, mantenga la calma.

Si hay movimientos de personas, acompañe el flujo natural sin empujar y lleve os brazos al pecho para protegerse y conservar su espacio para respirar.

¿Qué hacer después de un sismo?

Una vez detenido el movimiento, inicia la etapa de evaluación y evacuación.



Salga con calma hacia un punto seguro en el exterior, siguiendo las rutas establecidas.

Cierre el suministro de gas, agua y energía si está en su vivienda o lugar de trabajo.

Si percibe olor a gas, no use interruptores ni elementos que generen chispa. Ventile el área y avise a los bomberos.

Revise el estado de las personas a su alrededor y, si es posible, brinde apoyo básico.

Evite ingresar nuevamente a la estructura afectada hasta que profesionales verifiquen su estabilidad.

Observe señales que indiquen riesgo de colapso: grietas profundas en muros, inclinación de estructuras o desprendimiento de materiales.

Si queda atrapado o encerrado, conserve la calma, trate de hacerse visible desde una ventana o balcón y comunique su situación por mensaje de texto si es posible. No intente abrir vías improvisadas que puedan comprometer su seguridad.



¿A quién llamar en caso de daños o emergencias?

En Bogotá, la línea oficial para reportar incidentes relacionados con un sismo es la Línea de Emergencias 123. Allí se coordinan las acciones con Bomberos, Cruz Roja, Defensa Civil, Policía, Secretaría de Salud y demás entidades encargadas de la atención. Esta línea debe usarse para reportar:



Caídas de objetos o estructuras.

Fugas de gas.

Personas atrapadas o lesionadas.

Riesgos inminentes en edificaciones.

La coordinación rápida permite que los equipos de emergencia actúen de manera adecuada y reduzcan afectaciones adicionales.

Publicidad

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co