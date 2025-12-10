¿Por qué se sintió tan fuerte el temblor de hoy 10 de diciembre en Colombia? Experto lo explica

Un temblor registrado durante la madrugada de este miércoles 10 de diciembre dejó sin sueño a los habitantes de Bogotá, Medellín, Bucaramanga y más de 400 municipios del país. Este fenómeno llamó la atención de miles de colombianos porque, según muchos reportes, se sintió con gran fuerza pese a que fue de 5.8 en la escala de Richter, acorde con el reporte oficial del Servicio Geológico Colombiano emitido hacia las 3:27 de la madrugada.

El epicentro del sismo, tal como lo dieron a conocer las autoridades, fue en Los Santos (Santander), una zona en la que este tipo de emergencias son muy frecuentes por las condiciones geológicas de su terreno. Sin embargo, y pese a que este tipo de movimientos son comúnes en el punto, muchos de quienes perdieron el sueño por esta emergencia tienen la percepción de que la magnitud del mismo pudo ser más alta, ya que se sintió muy fuerte el movimiento telúrico.

Al respecto, autoridades del SGC explicaron a profundidad por qué pudo presentarse esta sensación entre miles de nacionales, y dijo que lo anterior tiene que ver con la profundidad del fenómeno natural registrado esta madrugada. "El Servicio Geológico Colombiano a través de la red sismológica nacional informa que el día de hoy, 10 de diciembre 2025, a las 3:27 de la mañana, se registró un evento sísmico de magnitud 5.8 y profundidad de 150 km con epicentro en el municipio de Los Santos, Santander. A la hora hemos recibido más de 4000 reportes de sentido a lo largo del territorio colombiana en más de 482 municipios, especialmente de los departamentos de Cundinamarca, Santander, Antioquia y en la ciudad de Bogotá", explicó Freddy Tovar, sismólogo de la Red Sismológica Nacional de Colombia del SGC.



Temblor en Colombia hoy 10 de diciembre: ¿por qué se sintió tan fuerte?

El sismólogo, además de suministrar las características principales de este seísmo registrado en Colombia, dijo que este tipo de temblores, a esta profundidad, suele ser poco destructivo, pero sí se llega a sentir en mayor número de puntos alrededor de la zona del epicentro debido a que la energía liberada por tal movimiento se proyecta hacia todas las direcciones, sin alcanzar a disiparse en su trayectoria al emerger de la superficie.



"Este sismo del día de hoy de 150 km de profundidad tiene como particularidad que por lo general no presentan daños en superficie, pero sí son ampliamente sentidos a lo largo de todo el territorio colombiano. Esto ocurre porque la energía liberada se proyecta en todas las direcciones y no alcanza a disiparse a lo largo de toda su trayectoria hasta llegar a la superficie. Conocer este proceso nos permite estar preparados y entender mejor el lugar donde vivimos", explicó el sismólogo.



Alerta sísmica de Google: ¿cómo activar la opción en su celular?

La tecnología de notificación de terremotos de Google es una herramienta adicional de alerta sísmica que puede habilitar en su dispositivo Android. Este sistema utiliza los sensores de los teléfonos móviles y las redes sísmicas internacionales para avisarle de actividad sísmica significativa en su zona. A continuación, se detalla cómo activar estas notificaciones (requiere conexión a internet):



Paso 1: acceda a la configuración.

Entre a la aplicación de 'Configuración' o 'Ajustes' de su dispositivo.

Paso 2: busque las opciones de alerta.

Diríjase a la sección 'Seguridad y emergencia'. Si su modelo no muestra esta opción, navegue a 'Ubicación', luego pulse en 'Avanzado' y, finalmente, seleccione 'Alertas de terremotos'.

Paso 3: active la función.

Una vez dentro de 'Alertas de terremotos', simplemente active el interruptor o deslizador para habilitar las notificaciones.



