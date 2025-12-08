¿Quién es el delincuente que escapó de cárcel La Picota en Bogotá? Usó modalidad no vista en 20 años

David Nieves Mosquera es buscado en todo el país tras su misteriosa evasión de la cárcel La Picota, en Bogotá. El fugitivo habría recurrido a una vieja y conocida modalidad de escape: el 'cambiazo'. Nieves intercambió roles y se hizo pasar por un civil que ingresaba para estar un tiempo con sus seres queridos, logrando salir posteriormente del recinto como familiar visitante. Por otro lado, la persona con quien se intercambió ingresó simulando ser un recluso y, más tarde, aclaró que solo era un visitante y exigió su liberación.

En diálogo con Noticias Caracol, el mayor retirado Horacio Bustamante, director de la cárcel La Picota de la capital, ofreció detalles sobre este peculiar incidente. Según el entrevistado, Mosquera posee un prontuario criminal variado y una condena de 28 años de cárcel por el delito de extorsión. Anteriormente, el reo ya había estado privado de su libertad por haber cometido infracciones similares y pagó una pena en la Cárcel Modelo durante cerca de diez años.

Lo más destacable del suceso fue la artimaña que empleó el delincuente evadido. Este tradicional 'cambiazo', afirma Bustamante, no se había registrado en el INPEC desde hace más de dos décadas. La principal investigada en el caso es la perito encargada de realizar la correspondiente reseña de identificación del recluso; la mujer habría validado como positiva la huella dactilar del falso prisionero, lo que impidió que se notificara la respectiva novedad. "Todo se dio porque nuestra perito en reseña de identificación, vimos en los videos, hizo el cotejo dactiloscópico y le dio positivo. (...) Le presumimos su inocencia y que no se prestó para tal fin", sostuvo el director.



Todo comenzó cuando el hombre, hoy prófugo, recibió la visita de un supuesto tío, un pariente que simuló ser familiar suyo para ingresar como visitante. Sin embargo, tras reunirse con Mosquera y efectuar el intercambio, el visitante fingió no conocer al recluso que se escapó. "Él nos manifiesta, posterior a la novedad, que no tiene ningún parentesco con él. (...) Luego de que se dio la evasión el señor fue el que nos dijo que faltaba por salir, que era un visitante", añadió el director, enfatizando en que el presunto colaborador del delincuente ya se encuentra a disposición de las autoridades correspondientes y podría responder por el delito de favorecimiento de fuga.



Modo de escape inédito en décadas

Bustamante, quien dirige una prisión con más de 8.000 privados de la libertad, explicó a Noticias Caracol que esta modalidad no se presentaba hace más de dos décadas y que pudo llevarse a cabo por la similitud existente entre los dactilogramas del reo y el visitante. "Hace dos años hubo una fuga en La Picota, pero hace más de dos décadas no se daba una fuga bajo esta estrategia", agregó.



Al respecto, Bustamante señaló que se requiere una nueva inversión en tecnología para la cárcel, pues la implementación de dispositivos de reconocimiento biométrico, por ejemplo, sería clave para evitar que sucesos de este tipo ocurran.

JULIÁN CAMILO SANDOVAL

NOTICIAS CARACOL DIGITAL

JSANDOVAL@CARACOLTV.COM.CO