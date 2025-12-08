En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
GENERAL (R) MORA
JOSSIMAR CALVO
DÍA DE VELITAS
VOLCÁN PURACÉ
MUNDIAL 2026
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / ¿Quién es el delincuente que escapó de cárcel La Picota en Bogotá? Usó modalidad no vista en 20 años

¿Quién es el delincuente que escapó de cárcel La Picota en Bogotá? Usó modalidad no vista en 20 años

El sujeto, acorde con lo revelado por el director de este centro penitenciario, usó una modalidad de fuga que no se veía hace décadas en este lugar. Las autoridades investigan lo sucedido.

Por: Julián Camilo Sandoval Blanco
Actualizado: 8 de dic, 2025
Comparta en:
Cárcel la Picota
El sujeto escapó bajo la famosa modalidad del cambiazo. -
Foto: Colprensa

Publicidad

Publicidad

Publicidad