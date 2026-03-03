Video | Conductor agrede a policía de Tránsito en Bogotá luego de arrollarlo con su carro

En la tarde de este martes 3 de marzo, las autoridades en Bogotá reportaron un hecho de intolerancia y violencia en contra de un uniformado de la Policía de Tránsito de Bogotá en las inmediaciones de la Terminal del Salitre de Bogotá.



En video quedó registrado el momento cuando un agente de la Policía de Tránsito de Bogotá se encontraba requiriendo a un ciudadano, quien previamente evadió un puesto de control, según las autoridades. Tan pronto intentó escapar, un uniformado en motocicleta lo siguió, le cerró el paso y el conductor decidió arrollarlo con su vehículo, dejando el carro sobre la motocicleta oficial.

Por fortuna, el policía logró saltar en el momento cuando el conductor le mandó el vehículo. Posteriormente, el uniformado inició con el proceso de detención y en el lugar el sujeto volvió a oponer resistencia ante el procedimiento, por lo que otros policías tuvieron que intervenir en la situación.

Tras lograr reducir al agresor, este fue capturado y próximamente será presentado ante la Fiscalía General de la Nación, en donde le podrían imputar los delitos de violencia contra servidor público y daño en bien ajeno.



Desde la Policía de Tránsito de Bogotá, así reportaron lo sucedido: “Sobre las 4:00 de la tarde, cerca al terminal del Salitre, un policía hace el pare a un vehículo particular que hace caso omiso, cuando el policía lo alcanza,lo atropella con el carro y el uniformado alcanza a saltar de la moto, posteriormente el uniformado logra reducirlo, el hombre es capturado y será procesado por violencia contra servidor público y daño en bien ajeno”.



En la tarde de este martes, un sujeto intentó arrollar con su carro a un policía de tránsito en el occidente de Bogotá. Los hechos ya están siendo investigados por las autoridades. ¿Qué más se sabe?



¿Qué pasa si evade un puesto de control de la Policía?

Evadir un puesto de control de la Policía en Colombia constituye una infracción grave que acarrea consecuencias económicas, administrativas y, en algunos casos, penales. El Código Nacional de Tránsito establece que no acatar la orden de detenerse en un retén corresponde a la infracción C31, cuyo valor para 2026 ronda los 650.000 a 660.000 pesos. Sin embargo, el artículo 130 del mismo código señala que “las sanciones por infracciones a las normas de tránsito se aplicarán teniendo en cuenta la gravedad de la infracción. Para este efecto se tendrá en consideración el grado de peligro tanto para los peatones como para los automovilistas. En caso de fuga se duplicará la multa”, lo que eleva inmediatamente la sanción a más de $1.300.000 pesos.

Cuando la evasión está asociada a conductas más graves, como conducir sin la revisión técnico-mecánica o violar el pico y placa, se entra en el ámbito de las infracciones de tipo D, cuyo valor base supera el $1.266.100 pesos. Con la duplicación establecida por la ley, estas sanciones pueden llegar a más de $2.500.000 pesos.

Además de las multas, la acción de huir puede derivar en medidas administrativas adicionales, como la inmovilización del vehículo o la suspensión de la licencia. En casos donde la evasión ponga en riesgo a terceros o involucre desobediencia grave a la autoridad, también pueden abrirse procesos penales en contra del conductor, tal como han advertido las autoridades de tránsito y la Policía Nacional.

