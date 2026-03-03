Las personas que recibirán pasajes gratis de TransMilenio en marzo 2026: consulte con su cédula

Ya comenzó en Bogotá la entrega de un nuevo ciclo de pasajes gratuitos en el sistema de transporte masivo TransMilenio. El beneficio, coordinado por la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS), hace parte de la estrategia de Ingreso Mínimo Garantizado (IMG) y busca facilitar la movilidad de personas en condiciones de vulnerabilidad durante el mes de marzo de 2026, según indicó la entidad.

De acuerdo con la entidad, más de 574.000 ciudadanos recibirán la recarga de pasajes sin costo, con una inversión total que asciende a 7.626 millones de pesos. El apoyo está dirigido a personas mayores, personas con discapacidad y hogares clasificados en pobreza extrema o moderada, según los criterios establecidos por el Distrito.

La cantidad de pasajes asignados varía según la clasificación del Sisbén IV y la condición particular de cada beneficiario dentro del esquema de focalización del IMG. En algunos casos, como el de personas mayores en situación de vulnerabilidad o con discapacidad, el número de viajes puede superar los siete u ocho pasajes mensuales, mientras que en otros grupos la asignación es menor.



¿Quiénes son las personas que recibirán pasajes gratuitos en TransMilenio?

Desde febrero de este año, el programa amplió su cobertura para incluir a personas que viven en pagadiarios, personas mayores con dependencia funcional moderada que forman parte de la Comunidad de Cuidado y habitantes de calle vinculados a procesos de resocialización mediante el servicio de Hospedaje Social.



El grupo más numeroso corresponde a personas mayores, con 269.000 beneficiarios y una asignación presupuestal de 2.621 millones de pesos. En segundo lugar se encuentran las personas en condición de pobreza, que suman 167.000 beneficiarios, con una inversión cercana a los 2.960 millones de pesos.

Asimismo, 138.000 personas con discapacidad recibirán el subsidio, lo que representa una inversión de 2.020 millones de pesos. A estos grupos se suman poblaciones específicas que fueron incorporadas recientemente a la estrategia.

En cifras, 600 personas que residen en pagadiarios recibirán el beneficio, con una inversión de 14 millones de pesos; 250 personas mayores con dependencia moderada contarán con una asignación cercana a los 7 millones de pesos; y 60 habitantes de calle en procesos de reintegración tendrán una inversión aproximada de 4 millones de pesos.



El único requisito si aplica es tener la tarjeta personalizada

Para acceder a las recargas es obligatorio contar con la tarjeta personalizada TuLlave. Este requisito permite identificar plenamente al beneficiario y garantizar que la asignación de los pasajes se realice de manera individual y conforme a la base de datos oficial.

Quienes aún no tengan la tarjeta personalizada deben acudir a los puntos autorizados para realizar el trámite. Una vez completado el proceso, es necesario esperar la actualización de la información en el sistema antes de solicitar la activación de los pasajes. La activación del subsidio puede hacerse en dos modalidades:



Taquillas de las estaciones de Transmilenio: en estas el usuario debe presentar su tarjeta ya personalizada y pedir la activación del beneficio.

en estas el usuario debe presentar su tarjeta ya personalizada y pedir la activación del beneficio. Puntos automáticos de carga: allí el procedimiento consiste en insertar la tarjeta, seleccionar la opción "Transacciones virtuales", luego "Solicitar subsidio/convenio", confirmar la asignación y finalizar el proceso en pantalla.

La SDIS recomendó a los beneficiarios realizar la activación oportunamente para poder utilizar los pasajes durante el mes correspondiente. Si la tarjeta está bloqueada, se debe acudir a un punto de atención autorizado para desbloquearla. Si una persona considera que cumple con los requisitos, pero no aparece como beneficiaria, puede verificar su clasificación en el Sisbén IV, confirmar que su tarjeta TuLlave esté personalizada y activa, acudir a una subdirección local de la Secretaría de Integración Social o comunicarse a través de los canales oficiales de atención.



¿Cómo saber si recibirá pasajes gratis en Transmilenio y SITP?

Para acceder al beneficio es obligatorio contar con la tarjeta TuLlave personalizada, ya que esta permite identificar a cada persona beneficiaria y realizar la asignación de los pasajes de manera individual. Las personas que ya cuentan con una tarjeta personalizada no deben adquirir una nueva, salvo en los casos en que la tarjeta esté bloqueada o presente inconvenientes técnicos. Para saber si una persona es beneficiaria del programa, se debe realizar una consulta en línea. El procedimiento es el siguiente:



Ingresar al sitio web de la Secretaría Distrital de Integración Social: www.integracionsocial.gov.co.

Acceder a la sección de Ingreso Mínimo Garantizado.

Seleccionar la opción de consulta de pasajes gratuitos.

Ingresar el número de cédula y el número de la tarjeta TuLlave personalizada.

Hacer clic en "Buscar".

El sistema indicará si la persona es beneficiaria y cuántos pasajes tiene disponibles.

