¿Qué se sabe de conductora que atropelló con lujosa camioneta a niño que salía del colegio?

Los papás de Juan Felipe Camargo, un pequeñito de tan solo 9 años, aún no comprenden cómo fue que una imprudente conductora pudo acabar con su vida. En las últimas horas se realizó una velatón en el colegio donde estudiaba el niño, en el norte de Bogotá, pues la comunidad estudiantil y sus papás exigen justicia.

Juan Felipe, según narró su papá Juan Sebastián Camargo, salía del colegio José Joaquín Casas el pasado 15 de octubre, a las 3:00 p.m., cuando ocurrió el terrible accidente.

“Era un día normal y, al momento de cruzar la calle, pues (había) una fila de vehículos que estaba estacionada. Yo me hago al frente del vehículo para asegurarme que no haya peligro, que el resto de vehículos ya hayan pasado, y él (su hijo) estaba al frente del vehículo que estaba estacionado hace más de 20 minutos”. Precisó que el pequeño estaba con su abuela.

Luego, “al momento de cruzar la calle, pues obviamente yo estoy un poco más adelante del vehículo para asegurarme que ya no venga nada y, de un momento a otro, de golpe y de manera inesperada y abrupta, el vehículo arranca, arrollando a mi hijo y a su abuela”.

Tal fue el nivel del accidente que el vehículo “les pasa prácticamente por encima (al niño y la abuela) y, de la velocidad que iba, impacta siete vehículos más”. Pese a que el menor fue trasladado al hospital Simón Bolívar, murió minutos después a causa de la gravedad de las heridas.

¿Qué se sabe de la conductora que atropelló a Juan Felipe?

Juan Sebastián explicó que lo único que sabe de la mujer que arrolló a su hijo es que “responde al nombre de Hasladies Díaz y que es familiar de un alto empresario aquí de Colombia y no se ha manifestado por ningún lado”.

Presuntamente, la mujer no ha hecho presencia en las instalaciones de la Fiscalía General de la Nación ni de la Policía Metropolitana de Bogotá. Además, la conductora no ha sido judicializada.

Velatón para pedir justicia por Juan Felipe

Manuel del Vivero, padre de un compañerito de Juan Felipe, explicó que tanto a su hijo como a los demás estudiantes del curso del niño atropellado “les afectó, les duele porque ellos son un grupo muy unido y, bueno, en la percepción de ellos y en la nuestra, Juanfe es un angelito que va a estar con nosotros para toda la vida”.

Velatón por Juan Felipe Camargo - Noticias Caracol

¿Cómo está la abuela de Juan Felipe?

La abuela del menor, debido a la gravedad del siniestro vial, sigue recluida en un centro médico y su estado de salud es crítico. Luz Marcela Correa, mamá de Juan Felipe, le dijo a Noticias Caracol en vivo : “Mi mamá, a raíz de la contusión, del golpe que tuvo, -porque el carro también la arrolló a ella-, no puede caminar casi. Mi mamá es una persona de 80 años, la medicina la tiene muy confundida. Es una medicina muy fuerte que le están dando porque no está recordando algunas cosas, no recuerda nada de lo que sucedió tampoco”.

Las autoridades se comunicaron con la familia y aseguraron que ya se adelanta el proceso pertinente para dar con la responsable de la tragedia.

¿Cuáles consecuencias podría enfrentar la conductora?

Según el artículo 131 del Código Penal Colombiano, la omisión de socorro se entiende como: "El que omitiere, sin justa causa, auxiliar a una persona cuya vida o salud se encontrare en grave peligro, incurrirá en prisión de treinta y dos (32) a setenta y dos (72) meses".

