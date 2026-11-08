Reportan accidente en la vía Bogotá-Cota: cierran ambos sentidos para retirar vehículo volcado

Un accidente de tránsito alteró la movilidad en el noroccidente de Bogotá durante la tarde de este domingo 8 de noviembre. El volcamiento de un automóvil en la vía Bogotá-Cota, a la altura de la carrera 112, en la localidad de Suba, provocó restricciones en la circulación y obligó a las autoridades a implementar medidas para atender la emergencia.

De acuerdo con los reportes de movilidad, el vehículo quedó volcado sobre la calzada, lo que inicialmente generó una afectación en uno de los carriles de este corredor vial.

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📍Localidad de Suba #AEstaHora (03:05 p.m.)



🚧Se realiza cierre temporal en ambos sentidos de la vía Bogot -Cota, para permitir las labores de retiro del vehículo volcado.



👮‍♂️ El Grupo Guía permanece en la zona monitoreando el flujo vehicular y relizando #GestiónDelTráfico. https://t.co/GrmxwmfYV1 pic.twitter.com/n9eYehNPFK — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) November 8, 2026

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En desarrollo.