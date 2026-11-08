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Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Reportan accidente en la vía Bogotá-Cota: cierran ambos sentidos para retirar vehículo volcado

Reportan accidente en la vía Bogotá-Cota: cierran ambos sentidos para retirar vehículo volcado

El siniestro se registró a la altura de la carrera 112. Las autoridades de tránsito suspendieron la circulación en ambos sentidos para retirar el automóvil.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 8 de nov, 2026
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Volcamiento de vehículo obligó al cierre temporal de la vía Bogotá-Cota, en Suba
Volcamiento de vehículo obligó al cierre temporal de la vía Bogotá-Cota, en Suba. -
Bogotá Tránsito

Un accidente de tránsito alteró la movilidad en el noroccidente de Bogotá durante la tarde de este domingo 8 de noviembre. El volcamiento de un automóvil en la vía Bogotá-Cota, a la altura de la carrera 112, en la localidad de Suba, provocó restricciones en la circulación y obligó a las autoridades a implementar medidas para atender la emergencia.

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De acuerdo con los reportes de movilidad, el vehículo quedó volcado sobre la calzada, lo que inicialmente generó una afectación en uno de los carriles de este corredor vial.

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