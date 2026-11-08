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Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Caracol Televisión expresa su solidaridad con medios de comunicación que han sido objeto de amenazas

Caracol Televisión expresa su solidaridad con medios de comunicación que han sido objeto de amenazas

Comunicado a la opinión pública Bogotá, 8 de noviembre de 2026.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 8 de nov, 2026
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Fachada Caracol Televisión
Caracol Televisión

Caracol Televisión informa que, tras recibir una alerta de las autoridadessobre una posible amenaza contra sus instalaciones, activó de inmediato sus protocolos de seguridad y adoptó las medidas preventivas necesarias para proteger a sus colaboradores y garantizar la continuidad de sus operaciones.

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La compañía agradece el acompañamiento de la Policía Nacional y de las demás autoridades, con quienes ha trabajado de manera coordinada en las verificaciones y medidas de protección correspondientes. La seguridad y el bienestar de nuestros colaboradores son, y seguirán siendo, nuestra primera prioridad.

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Caracol Televisión expresa su solidaridad con los demás medios de comunicación que también han sido objeto de amenazas. Cualquier intimidación contra un medio de comunicación constituye una amenaza al ejercicio libre e independiente del periodismo y al derecho de los ciudadanos a estar informados.

Informar con rigor, independencia y responsabilidad es parte esencial de nuestra contribución a la democracia y a la construcción del país que queremos. Ninguna amenaza nos apartará de ese compromiso.

Caracol Televisión reafirma su confianza en las instituciones y en el trabajo de las autoridades, así como su determinación de continuar cumpliendo su responsabilidad con los colombianos.

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Caracol Televisión.

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