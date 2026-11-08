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Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Primera fotografía de Bogotá será subastada por una millonaria cifra en París: fue tomada en 1842

Primera fotografía de Bogotá será subastada por una millonaria cifra en París: fue tomada en 1842

La imagen, realizada por el diplomático y fotógrafo Jean-Baptiste Louis Gros, muestra cómo lucía la capital colombiana en el siglo XIX. Esta es la millonaria cifra que podría ser alcanzada en la subasta.

Por: EFE
Actualizado: 8 de nov, 2026
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Primera fotografía de Bogotá será subastada por una millonaria cifra en París: fue tomada en 1842
Será subastada por una millonaria cifra -
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La casa Christie's subastará los días 13, 14 y 17 de noviembre en París un lote de 363 fotografías de los siglos XIX y XX, entre las que figura la primera imagen conocida de Bogotá, tomada en 1842 y con una valoración estimada de entre 60.000 y 80.000 euros (aproximadamente a 289.333.228,80 pesos colombianos), así como otras de la España de hace dos siglos.

La colección perteneció al periodista y emblemático director de Paris Match Roger Thérond, y sale a la venta coincidiendo con el bicentenario de la invención de la fotografía, de origen francés.

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La primera imagen de la capital colombiana fue captada hace 184 años, explicó Christie's, y muestra la entonces llamada calle del Observatorio. La fotografía fue realizada por el barón Jean-Baptiste Louis Gros (1793-1870), diplomático y uno de los primeros fotógrafos documentados en Colombia.

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La instantánea, que se subastará el 14 de noviembre, retrata un paisaje prácticamente desierto, con las montañas de la cordillera de los Andes al fondo.

"Es completamente extraordinario tener esta primera imagen y de esta calidad excepcional", dijo a EFE Élodie Morel-Bazin, especialista responsable de la puja.

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Además de ser uno de los primeros daguerrotipos, técnica que comenzó a difundirse en 1839, esta fotografía destaca por ser una de las primeras tomadas en la calle fuera de Europa y de Estados Unidos.

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En esa época, Bogotá pertenecía a la República de la Nueva Granada, territorio que abarcaba las actuales Colombia y Panamá.

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La obra resalta por su prolongado tiempo de exposición, de 47 segundos, y por registrar un entorno urbano y no un retrato de estudio, práctica habitual en aquel periodo. Se trató de una decisión "arriesgada", según la experta, por la complejidad técnica y logística que implicaba entonces fotografiar en exteriores.

Asimismo, parte del aliciente y del reto de capturar el paisaje radicaba en el afán pionero. "Era un poco como una carrera para ver quién tomaba las primeras imágenes, las más originales y que nadie antes había hecho", explicó Morel-Bazin.

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Con todo, "la fotografía en aquella época estaba reservada a una élite y no todo el mundo se podía costear el material", añadió la especialista, quien confirmó que los primeros fotógrafos eran conscientes de que estaban "haciendo algo importante": nada menos que fijar para la eternidad instantes del pasado.

Instantáneas de la España del siglo XIX

Entre las 363 fotografías se encuentran algunas que retratan la España de la segunda mitad del siglo XIX.

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Una de ellas muestra la Casa de Pilatos, palacio nobiliario construido en Sevilla entre los siglos XV y XVI. La imagen fue tomada por Charles Clifford hacia 1856 y saldrá a subasta por un valor estimado de entre 30.000 y 50.000 euros.

Otra fotografía enseña un rincón de este inmueble, con una gran escultura que porta lanza y escudo, tasada entre 10.000 y 15.000 euros.

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También figura una vista de la fuente de Neptuno del Palacio Real de La Granja de San Ildefonso, en Segovia (España). La imagen fue captada asimismo por Clifford hacia 1856 con una valoración de entre 10.000 y 15.000 euros.

Igualmente, se incluye otra toma del sector norte del Patio de los Leones del Palacio del Infantado, en Guadalajara (España), fechada hacia 1856 y valorada entre 8.000 y 10.000 euros.

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Christie's celebrará dos sesiones presenciales los días 13 y 14 de noviembre y una tercera en línea el 17, concebida para acercar la subasta a nuevos públicos que perciben el formato tradicional como un entorno más restrictivo.

AGENCIA EFE

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