Cancelan concierto Kendrick Lamar y Ca7riel y Paco amoroso en Vive Claro Bogotá

Miles de fanáticos del rap se aglomeraron desde la tarde de este 27 de septiembre para el concierto de Kendrick Lamar en el Vive Claro, en Bogotá. Lo que parecía una fiesta, se ha convertido en una pesadilla para los asistentes, pues muchos no han podido entrar al escenario y los representantes de la gira de Lamar anunciaron que el concierto se canceló.

"Tonight’s Grand National Tour show at Vive Claro in Bogota, CO has been cancelled (El espectáculo Grand National Tour de esta noche en Vive Claro en Bogotá, Colorado ha sido cancelado), manifestó la cuenta de los organizadores de la gira de Kendrick Lamar.

Incluso, algunos asistentes al escenario han manifestado en redes que quienes ingresaron han sido llamados a que salgan del Vive Claro, sin que se conozcan las razones de esa decisión.



Kendrick Lamar es uno de los raperos más influyente de su generación y este concierto en el Vive Claro era su primera vez en Bogotá. En el palmarés del artista hay 17 premios Grammy y, además, es el primer artista de hip hop en recibir un Premio Pulitzer.

De acuerdo con reportes en redes sociales, algunos de los asistentes al escenario han manifestado que no los dejaron ingresar al escenario y desconocen los motivos por los cuales no se les autoriza estar en el evento.

En el evento también cantarían los raperos argentinos CA7RIEL & Paco Amoroso, quienes en sus historias habían publicado su estancia por Bogotá y estaban a la expectativa de que sus fanáticos en la capital disfrutaran de su música.

No obstante, los organizadores del evento no han manifestado cuáles son las dificultades que han impedido el desarrollo del evento.