Intentaron robar carro estacionado en Bogotá: alcanzaron a empujarlo antes de que llegara el dueño

Fueron capturados tres ladrones en Bogotá, que pretendían robar un carro en el barrio Nueva España, en la localidad de San Cristóbal, en el sur de la ciudad, informó la Policía Metropolitana. (Lea también: Así robaron casi 10 millones a mujer en Bogotá con un mensaje de texto: tips para que no caiga)

Cámaras de seguridad permitieron no solo identificar a los delincuentes, también establecer la forma en que intentaron llevarse el vehículo, que estaba estacionado en la calle.



Ladrones salieron corriendo al verse sorprendidos

Las imágenes mostraron cuando dos de los sujetos se acercaron a un carro rojo y uno de ellos logra abrir la puerta del conductor.

Al parecer, el que se subió a prenderlo le quitó el freno de mano y el vehículo empezó a rodar en reversa. Uno de sus cómplices pudo detenerlo cuando se encaramó en el andén.



El hampón que iba a encender el carro estuvo a punto de bajarse, pero volvió a abordar el automotor y su compinche lo empujó hasta que volvió a estar sobre la calle.



Sin embargo, los dos ladrones que estaban afuera empezaron a correr cuando vieron al que sería el dueño del carro que querían hurtar.

El delincuente que estaba dentro del automotor quiso hacer lo mismo, pero el ciudadano forcejeó con él y finalmente lo tuvo que soltar porque el vehículo inició a andar en reversa nuevamente. Fue así como el tercer sujeto logró huir.

Una llamada a la #Línea123 fue clave para iniciar un operativo que dio con la ubicación de un automotor hurtado en #SanCristóbal.



Mientras los presuntos delincuentes empujaban el vehículo que se apagó,

uniformados del CAI Altamira les cerraban el cerco.



Detalles aquí. pic.twitter.com/Bc3iEdNmo2 — Policía Metropolitana de Bogotá (@PoliciaBogota) December 27, 2025

La Policía Metropolitana de Bogotá logró ubicar a los tres señalados ladrones y los detuvo “gracias al oportuno llamado por parte de la comunidad”, indicó el teniente coronel Óscar Flórez, comandante de la estación de Policía de San Cristóbal.

“Al momento de verificar los antecedentes de estas personas, se pudo establecer que uno de ellos ya presentaba anotaciones por los mismos delitos”, agregó.

Según el oficial, “estos individuos se movilizaban en un vehículo, el cual de manera oportuna también fue inmovilizado y puesto a disposición” de las autoridades. (Lea también: Balacera en Bogotá: intento de robo en Tunjuelito deja una persona muerta)

De acuerdo con el teniente Flórez, durante 2025 se han capturado más de 2.500 personas en Bogotá por diferentes delitos y se han recuperado por lo menos 46 vehículos hurtados.

Instó a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho delictivo a través de la línea 123.

