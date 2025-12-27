Así funcionará el Pico y Placa Regional para regresar a Bogotá en enero 2026: tome nota

El cierre de año y el comienzo de enero representan uno de los mayores retos para la movilidad en Bogotá. Miles de viajeros salen de la ciudad para celebrar las fiestas y, días después, retornan de manera simultánea, lo que incrementa de forma significativa el flujo vehicular en los principales corredores de ingreso a la capital. Ante este panorama, las autoridades distritales confirmaron la aplicación del Pico y Placa Regional como parte del Plan Éxodo y Retorno para el fin del 2025 e inicio de 2026.



La medida busca organizar el ingreso de vehículos particulares a Bogotá en jornadas de alta demanda, reducir los tiempos de desplazamiento y prevenir congestiones prolongadas que históricamente se registran en fechas de retorno masivo.

¿De qué se trata el Pico y Placa Regional?

El Pico y Placa Regional es una restricción temporal que regula el ingreso de vehículos particulares a la ciudad únicamente en los accesos principales. A diferencia del pico y placa habitual, que opera dentro de Bogotá durante días laborales, esta modalidad se activa solo en fechas específicas, como festivos y puentes, cuando se presenta un alto volumen de retorno vehicular desde distintos puntos del país.

Su objetivo principal es escalonar la llegada de automotores, evitando que todos ingresen al mismo tiempo y colapsen la red vial.



Horarios y placas habilitadas

Para la jornada de retorno prevista en enero de 2026, la Secretaría Distrital de Movilidad estableció dos franjas horarias:



Entre las 12:00 del mediodía y las 4:00 de la tarde, el ingreso a Bogotá estará autorizado únicamente para los vehículos cuyas placas finalicen en número par (0, 2, 4, 6 y 8).

el ingreso a Bogotá estará autorizado únicamente para los vehículos cuyas placas finalicen en número par (0, 2, 4, 6 y 8). Desde las 4:00 de la tarde y hasta las 8:00 de la noche, podrán acceder a la ciudad los automóviles con placas terminadas en número impar (1, 3, 5, 7 y 9).

Fuera de estos horarios, el acceso a la ciudad estará restringido, por lo que se recomienda a los conductores programar su viaje con anticipación para evitar sanciones y largas esperas.



Corredores donde aplica la medida

El Pico y Placa Regional se implementará en los nueve principales corredores de entrada a Bogotá, entre ellos la Autopista Norte, Autopista Sur, Calle 80, Calle 13, carrera Séptima y la vía al Llano. En estos puntos habrá señalización, control por parte de agentes de tránsito y monitoreo permanente para garantizar el cumplimiento de la restricción.

Como complemento al plan regional, la Alcaldía de Bogotá anunció excepciones temporales al pico y placa tradicional dentro de la ciudad. Con el fin de facilitar la salida y el retorno de viajeros, el viernes 26 de diciembre de 2025 y el viernes 2 de enero de 2026 no habrá restricción para vehículos particulares en la capital.



"Revisadas las fechas que vienen, tomamos la decisión de levantar el pico y placa dos días. Va a ser el 26 de diciembre, viernes y el 2 de enero, un viernes también. Esos dos viernes no va a haber pico y placa en Bogotá y eso va a garantizar que la gente se pueda mover durante esos dos fines de semana, el de Navidad y el de año nuevo", afirmó Carlos Fernando Galán, el alcalde Mayor de Bogotá.



🔔¡Atención!



Ten en cuenta las novedades del pico y placa en Fin de Año, la medida sigue funcionando con normalidad, excepto que no habrá el:

📅Viernes 2 de enero de 2026 pic.twitter.com/D7gxIq9Dh5 — Movilidad Bogotá (@SectorMovilidad) December 27, 2025

Esta decisión busca disminuir la presión vehicular en vías urbanas y permitir una movilidad más fluida en los días previos y posteriores a las festividades.



Por su parte, las autoridades recomiendan respetar los horarios establecidos, atender la señalización vial y mantenerse informados a través de los canales oficiales de movilidad. Asimismo, se recuerda la importancia de conducir con precaución, revisar el estado del vehículo antes de viajar y evitar maniobras peligrosas que puedan generar accidentes o retrasos en la vía.

Con la implementación del Pico y Placa Regional, Bogotá espera enfrentar de manera ordenada uno de los periodos de mayor movimiento vehicular del año y garantizar un retorno más seguro para quienes regresan a la ciudad tras las celebraciones de fin de año.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

