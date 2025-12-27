¿Cómo desechar el aceite de cocina usado en Bogotá? Qué hacer y dónde depositarlo en fin de año

Diciembre es una época en la que las festividades se toman los hogares colombianos, y Bogotá no es la excepción. Durante estos días se celebran tradiciones como cantar villancicos, compartir regalos, bailar música decembrina y, por supuesto, disfrutar de una gastronomía típica que reúne a familias y amigos alrededor de la mesa. Sin embargo, muchas de estas celebraciones implican un consumo elevado de alimentos fritos que, si no se manejan adecuadamente, pueden generar un impacto negativo en el medio ambiente.



Uno de los principales protagonistas de la temporada es el buñuelo, alimento emblemático de las fiestas de fin de año, cuya preparación requiere grandes cantidades de aceite. El problema surge cuando, tras su uso, este residuo es vertido por el sifón de la cocina o el sanitario, una práctica que contamina el agua, afecta ríos y humedales y provoca graves taponamientos en las redes de alcantarillado.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Por esta razón, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, junto con la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA), reiteran el llamado a la ciudadanía para disponer correctamente el aceite de cocina usado y adoptar hábitos responsables con el entorno, especialmente en una de las épocas de mayor consumo del año.



¿Por qué no se debe botar el aceite usado?

El aceite de cocina no se mezcla con el agua, cuando se vierte por el desagüe, se adhiere a las tuberías, genera obstrucciones y, finalmente, llega a los cuerpos de agua, donde forma una capa que impide el intercambio de oxígeno y afecta la vida acuática. Un solo litro de aceite puede contaminar miles de litros de agua.

Además, los taponamientos ocasionados por grasa y aceite incrementan los costos de mantenimiento del sistema de alcantarillado y pueden provocar rebosamientos de aguas residuales en calles y viviendas.



¿Cómo disponer correctamente el aceite usado?

Las autoridades ambientales recomiendan seguir estos pasos sencillos:



No botar el aceite por el sifón ni el sanitario.

Después de usarlo, dejar que el aceite se enfríe completament e.

e. Utilizar un embudo para v erter el aceite en una botella plástica limpia y bien cerrada.

Llevar la botella a uno de los puntos de recolección autorizados en Bogotá.

¿Dónde desechar el aceite de cocina usado en Bogotá?

La Secretaría Distrital de Ambiente cuenta con puntos de recolección habilitados en diferentes zonas de la ciudad, donde el aceite es recolectado para un manejo adecuado y, en algunos casos, reutilizado para la producción de biocombustibles. Los ciudadanos pueden consultar la ubicación de estos puntos a través de los canales oficiales de la SDA y de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.



Desde la administración distrital recuerdan que pequeñas acciones desde casa hacen una gran diferencia. Disponer correctamente el aceite usado contribuye a proteger los ríos y humedales de la ciudad, evita emergencias en el alcantarillado y permite disfrutar de las festividades de fin de año de manera responsable con el medio ambiente.



Porque, como recuerdan las autoridades, el agua y el aceite deben mantenerse separados, incluso en diciembre.

Publicidad

En diciembre llega la fruta de temporada: ¡el buñuelo!

Calientico, esponjoso y lleno de tradición.



Para estos días, se prepara en grandes cantidades y con buen aceite,

evita que el agua y el aceite se encuentren en el sifón de tu cocina.



Y ayuda a:



🌎Cuidar el medio ambiente.… pic.twitter.com/gHxzowEGnk — Acueducto de Bogotá (@AcueductoBogota) December 25, 2025

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL