Roban a reconocida periodista e imitadora en Bogotá: “Mi error, tomar un taxi en la calle”

Gabriela Romero, que ha ganado fama como imitadora en Tropicana y el programa La Luciérnaga, de Caracol Radio, contó a través de sus redes sociales que le robaron 4 millones de pesos en Bogotá tras tomar un taxi en la calle, algo que, afirma, fue un error de su parte.

“Te voy a dejar acá botada”, lo que le dijo el señalado taxista ladrón a la periodista

La periodista relató a través de TikTok que salió de un evento en la calle 85 en el norte de Bogotá, sobre las 10:30 de la noche. Estaba tan agotada, narró que cayó en un “error que muchos cometemos por inocentes, tomar un taxi en la calle. Yo tenía afán de llegar a la casa y ese fue mi error”.

Según contó Gabriela Romero, el vehículo iba avanzando y ella de repente se durmió. “Cuando yo me despierto estoy a mitad de camino, en la 63, donde queda la zona de los moteles. El tipo literal me dice ‘no te puedo llevar, así que te voy a dejar acá botada’. Yo ya estaba desconfigurada (al parecer drogada)” y preguntó, según ella con dificultad para hablar: “¿Cómo me vas a dejar aquí?”.

Gaby, como se presenta en sus redes sociales, afirmó que el taxista le respondió: “No recibo transferencias, no recibo Nequi, pero sí recibo efectivo y tarjeta”, por lo que ella decidió pagar con su tarjeta de crédito. “Yo me bajo y él se queda con la tarjeta de crédito y no sé cómo hizo para sacarme la cédula de la billetera”, agregó en su narración. Allí, en la calle 63, solicitó un Uber que la dejó en su hogar.

Al llegar a la casa, la imitadora manifestó que “cuando mi mamá me abre, mi mamá me dice que yo estaba repaila, como caminando de un lado a otro, como perdida, ni siquiera pude abrir la puerta”.

A la mañana siguiente, dijo, “me despierto para ir a Tropicana a las cinco de la mañana, veo mis mensajes de texto”, en los que leyó uno de la 1:30 de la madrugada que le informaba “hizo una compra por 4 millones de pesos”. Hacia las dos de la madrugada, agregó, el delincuente “hizo una transacción por un millón de pesos en un lugar que se llama Peinaditos Angie o Ange. Esa transacción no pasó porque se había acabado el cupo de la tarjeta”. Además, hizo compras en el Oxxo de Veraguas, por lo que Gabriela Romero pidió ayuda a esa tienda de cadena para ver los videos de seguridad y así identificar al hombre que la robó.

La imitadora ya interpuso la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación y se comunicó con Davivienda para informar sobre el robo. El banco le notificó que debía esperar diez días para investigar las transacciones. No obstante, la periodista manifestó su “rabia” porque en la entidad “ni siquiera fueron capaces de notificar por mensaje de texto si yo aprobaba esa compra, ¿qué pasa con su seguridad bancaria?”.

Sobre lo que le habría dado el taxista para robarla, la joven dijo aún sentirse “mal físicamente, me trabo mucho al hablar, estoy sudando demasiado frío, me duele la cabeza, tengo diarrea”.

Por último, hizo un llamado a sus seguidores para que no tomen taxis en la calle. Aunque admitió que en plataformas también ha conocido sobre algunos casos, instó a la gente a que “tengan mucho cuidado”.

Otros personajes públicos que han sido asaltados en las últimas semanas en Bogotá

Gabriela Romero lamentó la situación de inseguridad en la ciudad. “Bogotá, te amo, pero personas como ese sujeto asqueroso es que se daña la ciudad de una forma terrible”, sostuvo. Y es que ella no es la primera que ha denunciado haber sido víctima de atracos en la capital.

Entre los casos más recientes están el del Tino Asprilla, a quien asaltaron frente a la sede de la Fiscalía General de la Nación, en la carrera 30 con calle 19; el influencer Camilo Arévalo, atracado en la localidad de Usaquén por sujetos que rompieron los vidrios de su carro para sacar computadores, dinero y celular, y Pablo Arango, periodista de Noticias Caracol, a quien hombres armados y en moto robaron en la localidad de Suba.

Según cifras oficiales divulgadas por el concejal Andrés Barrios, entre enero y febrero de 2025 se reportaron 19.870 hurtos, concentrados principalmente en las localidades de Suba (2.195), Engativá (2.022) y Teusaquillo (1.830). Estas tres zonas representan más del 31 % de los casos reportados en la capital. Los horarios más críticos son la noche y la madrugada, con un total de 11.245 incidentes, lo que representa cerca del 60 % del total. En cuanto al perfil de las víctimas, los hombres fueron los más afectados, con 11.096 casos, frente a 8.770 mujeres.

