Atracadores que robaron al Tino Asprilla están pidiendo plata a su nombre: ya estafaron a Caremonja

El exfutbolista colombiano Faustino Asprilla, más conocido como El Tino Asprilla,fue víctima de la delincuencia en Bogotá. El hombre habría sido robado frente a la sede de la Fiscalía General de la Nación, en la carrera 30 con calle 19. Los ladrones le habrían hurtado su celular y, como si no fuera suficiente, estarían usando la información almacenada en el dispositivo para pedir dinero a su nombre.

El mismo deportista fue quien hizo pública la denuncia a través de sus redes sociales. Asprilla aseguró que el pasado 16 de abril fue abordado por un hampón en una motocicleta que terminó por arrebatarle su celular y luego huyó del sitio.

“Esta mañana me robaron. Estaba hablando por celular frente a la Fiscalía, se subió un tipo en una moto al andén, me arrebató el teléfono y no tuve tiempo de reaccionar”, contó el también comentador deportivo.

Tras lo sucedido, El Tino Asprilla apareció nuevamente en redes sociales para advertir a sus conocidos de unos supuestos préstamos que estarían solicitando los delincuentes a nombre de él.

“El teléfono está apagado, pero la SIM card la sacaron y de ahí están sacando los números de las personas que yo tenía, mis contactos, y les están pidiendo plata. No le den plata a nadie porque yo no le he pedido plata a nadie. No me manden plata que yo no necesito. Eso es un robo”, mencionó Asprilla en un video publicado en su cuenta de X.

Caremonja y otros famosos víctimas de robo

Al parecer, ya habría varios famosos y conocidos del deportista que cayeron en la trampa de los ladrones y terminaron consignando altas sumas de dinero pensando que se trataba de un favor que estaba solicitando Faustino Asprilla.

Así lo aseguró el vallecaucano: “Ya robaron a Caremonja y a una doctora. Muchas personas están consignando. No consignen porque yo no estoy pidiendo plata. Por favor, eliminen ese número. Estoy rastreando el teléfono, pero no lo he podido ubicar”.

Tras la publicación de este video, el exfutbolista compartió una imagen de la que sería la cuenta bancaria de los estafadores que están pidiendo dinero prestado a su nombre. Asprilla le pidió a la gente su ayuda para ubicar al titular de la cuenta. Al parecer, Víctor Manuel Osorio, conocido como Caremonja, alcanzó a consignar 25 millones de pesos a una cuenta de ahorros de una entidad financiera a nombre de Víctor Manuel Romero Zapata.

Este fue el mensaje compartido por Caremonja - X @caremonjaja

“Están haciendo fraude desde el celular del Tino. Me robaron 25 millones de pesos que supuestamente piden a nombre de él como un favor, para consignar en la cuenta de @ScotiaColpatria a nombre de Víctor Manuel Romero Zapata”, indicó Caremonja en sus redes sociales.

MA. FERNANDA LÓPEZ

PERIODISTA DE NOTICIAS CARACOL

IG: Mafe_loc