Salida de los chiros, Doña Toche suplica atención médica a su hija discapacitada: "Estoy mamada"

Desciré Díaz, más conocida como Doña Toche en redes sociales, se hizo viral a finales de 2024 tras denunciar sobrecostos en las carreras de taxi a las afueras del Aeropuerto Internacional Rafael Núñez, en Cartagena, hecho que hizo que hasta el mismo alcalde Dumek Turbay le respondiera. Ahora, la mujer volvió a aparecer, esta vez para denunciar un problema de salud que tiene su hija.

En un video subido a la plataforma TikTok, Doña Toche se refirió al servicio que presta la EPS Coosalud. Comenzó su denuncia diciendo: “Quiero preguntarle a la gente dónde queda el buzón de sugerencias del Gobierno, de este gobierno de Colombia. ¿Dónde yo puedo ir a poner una queja de la EPS mía que no hace sino verme la cara, la cara de ‘toche’ y la cara de ‘toche’ de mi hija, que no hace sino mamarme gallo?”

Desciré Díaz explicó que desde octubre de 2024 ha estado esperando que a su hija le realicen un examen médico, “una limpieza de oído, porque la niña mía tiene un problema grave auditivo. Vea, con evidencia, mi amor, mírele el oído a la niña, mire cómo le está supurando cera. Vea, es mi hija Valentina”.

La mujer indicó que debido a que no se le ha realizado la limpieza de oído a la niña “ya se le está inflamando los cachetes porque la niña cuando no se le saca las cera, la cera se le viene para acá, para los cachetes, y se le inflaman”.

“Yo estoy peleando por la salud de mi hija”: Doña Toche

Recalcó que su hija tiene una condición de salud especial y que por ende necesita que los médicos la atiendan con prontitud: “¿Dónde yo voy y le pongo la queja a ese ‘toche’ Gobierno que me tiene harta? De esos ‘toches’ dueños de Coosalud que no ponen la cara, que me mandan primero para el Hospital Simón Bolívar y ahora tan conchudos que me llaman de Roosevelt y me dicen que me van a dar la cita de la china en Roosevelt, pero que tiene que volver a iniciar el proceso. Yo me pregunto, ¿a ustedes les parece justo esta joda?”.

Señaló que también ha presentado problemas con los pañales de la pequeña, pues “me dieron unos MIPRES de pañales hace casi un año, en mayo, Y solamente me dieron tres entregas. Tengo que comprarle los pañales a la niña, Tengo que comprarle los Pediasure porque la EPS no me quiere dar nada”.

Exige que a la niña se le preste la debida atención médica en este momento porque no quiere llegar al extremo de “llevar a la china botando la acera por los oídos, amiga. Que le salga la acera aquí por los oídos para que a uno le presten atención”. Asimismo comentó que “cuando ya la china está ‘matanga dijo la changa’, ahí sí vienen a prestarle cuidado a uno. ¿Dónde puedo ir a poner la queja al gobierno? ¿Dónde está la reforma de la salud? Me pregunto yo. Todos los colombianos, los que votamos por un cambio. ¡No joda!”.

“No, no me vean la cara, no me la vean ya más. Estoy harta con esta ‘tochada’ de verdad”, exclamó Desciré Díaz. De igual modo, manifestó que ya interpuso una tutela para que atiendan a su hija, pero que no ha funcionado.

