Revelan fechas de las vacaciones de mitad de año en colegios distritales de Bogotá: calendario 2026

A mitad del año escolar, los estudiantes de colegios oficiales en Bogotá atraviesan un punto clave del calendario académico: el cierre del primer semestre y la llegada de un periodo de receso. Aunque cada año genera dudas entre familias y estudiantes sobre cuándo inicia este descanso, las fechas ya están definidas dentro de la planeación educativa oficial para 2026.

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Y es que aunque el Ministerio de Educación Nacional establece lineamientos generales sobre el calendario académico de colegios públicos y privados en Colombia, cada entidad territorial certificada tiene la facultad de definir fechas específicas de inicio, recesos y finalización del año escolar. Para 2026, el esquema general mantiene la estructura de 40 semanas de trabajo académico con estudiantes y aproximadamente 12 semanas de receso distribuidas durante el año.

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¿Cuándo son las vacaciones de mitad de año para colegios públicos en Bogotá?

La Alcaldía de Bogotá confirmó que los estudiantes de instituciones educativas oficiales tendrán su receso de mitad de año entre el 22 de junio y el 6 de julio de 2026. Durante esas dos semanas no se desarrollan clases, ya que corresponde a la pausa entre el primer y el segundo semestre académico. La información fue incluida dentro del calendario oficial definido por la Secretaría de Educación del Distrito mediante la Resolución 2433 de 2025, documento que organiza el funcionamiento del sistema educativo público para el año 2026.



Este periodo se aplica a los niveles de educación preescolar, básica y media en los colegios distritales, quienes tras el regreso a clases reanudarán el calendario académico hasta el cierre del año escolar, previsto para el segundo semestre. Tenga en cuenta que, aunque existe una fecha base establecida a nivel nacional, Colombia no tiene un calendario escolar único. Cada Entidad Territorial Certificada, como departamentos, distritos y municipios, tiene la facultad de ajustar su calendario académico según sus condiciones locales.



¿Cómo es el calendario académico oficial de colegios públicos en Bogotá?

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El primer semestre en colegios se desarrolló entre el 26 de enero y el 21 de junio, mientras que el segundo irá del 6 de julio al 29 de noviembre, cada uno con una duración de veinte semanas. Como es habitual, cada institución deberá organizar los horarios internos de atención, clases y actividades complementarias, los cuales deben ser comunicados a los docentes durante las primeras semanas del año escolar. Esta planificación debe quedar disponible para la comunidad educativa en un lugar visible dentro del colegio.

Vacaciones para estudiantes

Para los estudiantes, se contemplan doce semanas de receso escolar, repartidas en varios momentos del año:

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Del 13 al 25 de enero de 2026

Del 30 de marzo al 5 de abril de 2026 (Semana Santa)

Del 22 de junio al 6 de julio de 2026

Del 5 al 12 de octubre de 2026 (semana de receso nacional)

Del 30 de noviembre de 2026 al 11 de enero de 2027

Estos periodos coinciden con días festivos establecidos por ley, incluyendo la semana previa a la conmemoración del Día del Descubrimiento de América, requisito establecido por el Decreto 1075 de 2015.

Vacaciones para docentes

Para los directivos docentes y docentes, se establecen siete semanas de vacaciones distribuidas así:

Del 22 de junio al 5 de julio de 2026 (dos semanas)

Del 7 de diciembre de 2026 al 11 de enero de 2027 (cinco semanas)

Durante las vacaciones de fin de año, los estudiantes pueden dedicar tiempo a actividades familiares, recreativas o culturales, mientras que los docentes utilizan parte de ese periodo para planear estrategias pedagógicas para el nuevo ciclo lectivo. La Secretaría de Educación reiteró que la distribución de las semanas busca promover una educación de calidad, en la que el aprendizaje se combine con el bienestar de los niños, niñas y jóvenes que hacen parte del sistema educativo distrital.

Semanas institucionales para docentes

Además de las semanas destinadas exclusivamente a la interacción pedagógica con estudiantes, el calendario también contempla cinco semanas para desarrollo institucional. Estas semanas están orientadas a actividades de planeación, seguimiento de proyectos educativos, revisión del plan de estudios, actualización docente, evaluación de procesos y coordinación con otras entidades. Las semanas institucionales se llevarán a cabo en las siguientes fechas:

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Del 13 al 18 de enero de 2026

Del 19 al 25 de enero de 2026

Del 30 de marzo al 5 de abril de 2026

Del 5 al 11 de octubre de 2026

Del 30 de noviembre al 6 de diciembre de 2026

Las dos primeras semanas, programadas en enero, tendrán otro enfoque: allí se realizará la valoración pedagógica del año anterior y la planeación de estrategias para el inicio del nuevo periodo académico, trabajo que incluye acciones relacionadas con educación inicial, cierre de brechas educativas, convivencia escolar, proyectos de vida, entre otros lineamientos que la SED enviará a los colegios.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co