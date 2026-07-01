Sube la tarifa de tres peajes al Norte de Bogotá desde el 1 de julio: así queda el incremento

El Gobierno nacional, a través de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), anunció que a partir de este miércoles 1 de julio de 2026 entra en vigencia un nuevo incremento tarifario contractual y progresivo en peajes clave de conexión entre la capital y el norte del país.

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Esta medida impactará directamente a los usuarios de los peajes de Andes, Fusca y Unisabana, las cuales forman parte de los proyectos estratégicos Accesos Norte a Bogotá D.C. y Accesos Norte Fase II, actualmente bajo la administración de la Concesión Accenorte I. Según informaron las autoridades, este ajuste responde al cumplimiento de la Resolución No. 20253040016965, emitida por el Ministerio de Transporte el 7 de mayo de 2025.



Incremento gradual

Roberto Uparela, vicepresidente Ejecutivo de la ANI, explicó que el incremento en los peajes que originalmente debía aplicarse de manera súbita en una sola vigencia se ha fragmentado en aumentos paulatinos que se extenderán hasta julio de 2027. El objetivo primordial de esta transición tarifaria, asegura, es mitigar el impacto económico inmediato sobre los usuarios frecuentes, las comunidades aledañas, los gremios de carga y el sector transportador en general. Así, se han distribuido los incrementos que estaban previstos para los años 2023 y 2026, los cuales correspondían a valores de $2.500 y $700 (en pesos constantes de diciembre de 2019), respectivamente.



¿Cuánto pagarán los colombianos?

A partir de la fecha, los conductores que transiten por este corredor estratégico verán reflejados los siguientes valores, dependiendo de la categoría de su vehículo:



Categoría I (Vehículos particulares): Pasa de $15.200 a $16.100, lo que representa un incremento de $900 (5,92 %).

Pasa de $15.200 a $16.100, lo que representa un incremento de $900 (5,92 %). Categoría II (Buses y microbuses): La tarifa se ajusta de $24.600 a $27.800, con un alza de $1.400 (5,30 %).

La tarifa se ajusta de $24.600 a $27.800, con un alza de $1.400 (5,30 %). Categoría III (Camiones de 2 ejes): Sube de $17.500 a $18.700, un incremento de $1.200 (6,86 %).

Sube de $17.500 a $18.700, un incremento de $1.200 (6,86 %). Categoría IV (Camiones de 3 y 4 ejes): Se ajusta de $37.100 a $38.100, subiendo $1.000 (2,70 %).

Se ajusta de $37.100 a $38.100, subiendo $1.000 (2,70 %). Categoría V (Camiones de 5 ejes): Pasa de $54.500 a $55.500 ($1.000 de incremento, 1,83 %).

Pasa de $54.500 a $55.500 ($1.000 de incremento, 1,83 %). Categoría VI (Camiones de 6 ejes): Sube de $68.900 a $69.900 ($1.000 de incremento, 1,45%).

Sube de $68.900 a $69.900 ($1.000 de incremento, 1,45%). Categoría VII (Camiones de más de 6 ejes): La tarifa pasa de $75.900 a $76.900 (1,32 %).

Es notable que, aunque el valor absoluto del incremento es similar en las categorías de carga pesada ($1.000), el impacto porcentual es significativamente menor para los vehículos de mayor tamaño en comparación con los particulares y camiones livianos.



¿A dónde irán los recursos?

Según la ANI, lo recaudado de los peajes tiene una destinación específica: transformar la entrada norte de Bogotá, una de las zonas con mayores retos de movilidad en el país.

Entre las obras de infraestructura que se financiarán con este recaudo estarían:



La ampliación de la Autopista Norte .

. La construcción de la segunda calzada de la carrera Séptima .

. La construcción de la Perimetral de Sopó, que permitirá desviar tráfico pesado y mejorar la conectividad regional.

El impacto esperado de estas inversiones es una mejora sustancial en la capacidad del corredor vial, mayor seguridad para los conductores y una reducción considerable en los tiempos de desplazamiento entre Bogotá y los municipios de la Sabana Centro y Norte, señala la entidad.

En última instancia, este esquema de incrementos busca mantener la sostenibilidad financiera de los proyectos de concesión sin comprometer el bienestar social de los usuarios, asegura la ANI, que reafirma que cumplir con las obligaciones contractuales es “vital para garantizar que Colombia siga desarrollando una infraestructura vial moderna, segura y eficiente, fundamental para la competitividad del país”.



***Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.