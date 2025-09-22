En vivo
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Terror al parque 2025, festival de temporada de Mundo Aventura: horarios, fechas y recomendaciones

Terror al parque 2025, festival de temporada de Mundo Aventura: horarios, fechas y recomendaciones

El evento Terror al parque, que se lleva a cabo en el parque Mundo Aventura, regresó desde el pasado viernes 19 de septiembre. Conozca los detalles de esta experiencia terrorífica en Bogotá.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: 22 de sept, 2025
Terror al parque 2025, festival de temporada de Mundo Aventura: horarios, fechas y recomendaciones
Más de 300 actores participan de Terror al parque 2025.
Cortesía

