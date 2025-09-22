Pico y Placa en Bogotá: así funcionará la restricción del 22 al 26 de septiembre

Bogotá continuará aplicando la medida de pico y placa para vehículos particulares durante la semana comprendida entre el lunes 22 y el viernes 26 de septiembre de 2025. Esta restricción opera con su horario regular, extendiéndose desde las 6:00 de la mañana hasta las 9:00 de la noche, de manera ininterrumpida. Implementada por la Secretaría Distrital de Movilidad, esta herramienta se considera fundamental para la gestión de la movilidad en la capital colombiana.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

La medida funciona bajo el principio de paridad con el día calendario. En consecuencia, los vehículos tienen días de circulación asignados de la siguiente manera:



﻿﻿ Lunes 22 de septiembre (Día par): pueden circular las placas terminadas en 6,7, 8, 9 y 0.

(Día par): pueden circular las placas terminadas en 6,7, 8, 9 y 0. ﻿﻿ Martes 23 de septiembre (Día impar): pueden circular las placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

(Día impar): pueden circular las placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5. Miércoles 24 de septiembre (Día par): pueden circular las placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y O.

(Día par): pueden circular las placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y O. ﻿﻿Jueves 25 de septiembre (Día impar): pueden circular las placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

(Día impar): pueden circular las placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5. ﻿﻿Viernes 26 de septiembre (Día par): pueden circular las placas terminadas en 6,7,8, 9 y 0.

Es relevante destacar que la restricción no aplica a vehículos particulares durante el fin de semana (sábado 27 y domingo 28 de septiembre). No obstante, las autoridades recuerdan que en los corredores de entrada y salida de la ciudad puede activarse el pico y placa regional, particularmente en puentes festivos, para regular el flujo vehicular.

Implicaciones y excepciones vigentes sobre el pico y placa

El incumplimiento de la restricción vehicular es tipificado como una infracción de transito según el artículo 131 del Código Nacional de Tránsito. La penalidad para el año 2025 establece una sanción económica de $711.750, sumada a la inmovilización del vehículo. Esta última consecuencia genera costos adicionales que incluyen grúa y el uso de los patios oficiales. La detección de los infractores se realiza mediante operativos en vía con agentes de tránsito y a través de cámaras de control electrónico situadas en puntos estratégicos de la ciudad.



La normativa actual contempla diversas exenciones, aunque estas requieren que los propietarios realicen un registro previo ante la Secretaría de Movilidad para su debida autorización. Entre los vehículos que pueden circular sin restricción se encuentran:



﻿﻿Automotores eléctricos e híbridos.

﻿﻿Vehículos con matrícula de transporte escolar debidamente autorizada.

﻿﻿Automóviles conducidos por personas con discapacidad.

﻿﻿Vehículos oficiales, diplomáticos o de emergencia.

﻿﻿Automotores destinados al transporte de medicamentos o insumos médicos.

ANDRÉS FELIPE ADAMES RESTREPO

NOTICIAS CARACOL