Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
BOGOTÁ  / Pico y Placa en Bogotá: así funcionará la restricción del 22 al 26 de septiembre

Pico y Placa en Bogotá: así funcionará la restricción del 22 al 26 de septiembre

La Secretaría de Movilidad mantiene el esquema de restricción vehicular habitual entre semana, buscando aliviar la congestión y el impacto ambiental en la capital.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 22 de sept, 2025
Pico y placa Bogotá
La medida de pico y placa en Bogotá se implementa de lunes a viernes, desde las 6:00 a.m. hasta las 9:00 p.m.
Alcaldía de Bogotá

