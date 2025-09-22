En vivo
Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Hombres en TransMilenio amenazan a vigilantes con armas cortopunzantes: video

Hombres en TransMilenio amenazan a vigilantes con armas cortopunzantes: video

Siete vigilantes arriesgaron sus vidas para evitar que un grupo de personas se colaran en el sistema de transporte. Uno fue detenido y horas después dejado en libertad.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 22 de sept, 2025
TransMilenio | hombres armados con cuchillos amenazan a vigilantes en portal 20 de Julio: Video

