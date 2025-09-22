Hombres en TransMilenio amenazan a vigilantes con armas cortopunzantes: video

En video quedó registrada la agresión de un grupo de personas que, armadas con armas cortopunzantes, amenazaron a los guardas de seguridad de TransMilenio en el portal 20 de Julio, luego de que los vigilantes intentaran evitar que estas personas se colaran en el sistema de transporte. Los hechos sucedieron el pasado viernes sobre el medio día.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Siete vigilantes que hacen parte del Escuadrón Anti Colados del sistema de transporte se opusieron al actuar de los colados y ahí comenzó la gresca. Uno de los supervisores intentó mediar la situación y, por fortuna, ninguno resultó herido.

Uno de los sujetos que sacó arma cortopunzante para amenazar a los funcionarios fue detenido por las autoridades y conducido a un centro temporal de protección. A esta persona le incautaron el arma y le pusieron un comparendo.



En las imágenes que se han hecho virales en redes sociales se ve a un hombre vestido de gris pasando por encima de los torniquetes de TransMilenio en el portal 20 de Julio, esquivando a varios vigilantes del sistema.

Publicidad

Los vigilantes lo alcanzaron y el sujeto sacó un cuchillo para enfrentarse con ellos. Junto con el primer hombre, apareció otro vestido de azul y, con lo que parece ser otra arma cortopunzante, también amenazó a los funcionarios. Un tercer ciudadano apareció en la grabación también armado.

El primer hombre que apareció amenazando a los vigilantes fue detenido por la Policía Metropolitana de Bogotá.

Publicidad

Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá, se refirió a lo sucedido: “Son delincuentes. Una persona que saca un cuchillo porque un vigilante de TransMilenio trata de decirle que tiene que pagar el tiquete y saca un cuchillo para tratar de agredirlo es un delincuente. Yo lo que pido es que avancemos en ese trabajo de judicializar a aquellas personas que trataron de agredir a miembros de la seguridad de TransMilenio con cuchillos”.

Situaciones como esta de evasores del sistema y agresiones a los vigilantes son muy recurrentes. Natalia Tinjacá, directora técnica de Seguridad de TM, dijo en Noticais Caracol que “esta práctica no es exclusiva de lo que sucedió en el 20 de Julio. Cerca de 195 agresiones han tenido nuestros vigilantes por hacer el control a la evasión”.

La entidad reportó que las agresiones contra los funcionarios se han registrado en el portal de Suba, portal 20 de Julio, en Terreros, San Mateo y León XIII. La evasión es cerca del 14%, generando pérdidas semestralmente cercanas a los 121.000 millones de pesos.



Multas por colarse en TransMilenio

En Bogotá, durante el año 2025, las autoridades endurecieron las sanciones para quienes ingresen al sistema TransMilenio sin pagar el pasaje. Esta conducta se considera una infracción al Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana y se clasifica como una multa tipo 2, cuyo valor asciende a $189.800.

Además, quienes ingresen o salgan del sistema por acceso no autorizados —como saltar torniquetes o forzar puertas laterales— enfrentan una multa tipo 1 de $94.900. En casos más graves o reincidentes, pueden aplicarse multas tipo 3 y 4, que alcanzan los $379.600 y $759.200, respectivamente.

Publicidad

Los infractores tienen la posibilidad de reducir el valor de la multa en un 50% si realizan el pago dentro de los cinco días hábiles posteriores a la imposición del comparendo.

También pueden optar por conmutar la sanción mediante trabajo comunitario, participando en actividades como limpieza de espacios públicos, siembra de árboles o embellecimiento de parques.

Publicidad

Estas medidas buscan no solo sancionar, sino también promover la convivencia y el uso responsable del sistema de transporte. La evasión del pago representa un problema financiero significativo para TransMilenio, además de poner en riesgo la seguridad de los usuarios. Por ello, se han implementado campañas pedagógicas y controles más estrictos en estaciones y portales.

En lo corrido del año, se han impuesto decenas de miles de comparendos, reflejando el compromiso de las autoridades con la legalidad y el respeto por el sistema de transporte público.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

X: RojasCamo

Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co

Instagram: Milografias