Esto se sabe sobre muerto hallado cerca a obras del metro de Bogotá: había un bicitaxi abandonado

Las autoridades informaron sobre el hallazgo de un cuerpo sin vida en inmediaciones de las obras del metro de Bogotá, específicamente en el barrio Tintalito II, localidad de Kennedy. De acuerdo con primeras versiones de los investigadores de estos hechos, el cadáver era de una persona de aproximadamente 25 años.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Además, la Policía Metropolitana de Bogotá informó que la víctima tenía una herida de bala en la cabeza. Hasta el lugar se desplazaron unidades del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación para hacer el levantamiento del cuerpo sin vida y comenzar con las investigaciones correspondientes para dar con los responsables de este hecho.

La Policía de Bogotá también indicó que, sobre las 10:30 de la noche del sábado 20 de septiembre, vecinos de la comunidad alertaron sobre una supuesta riña en inmediaciones de las obras del metro de Bogotá en la avenida Villavicencio y cuando los uniformados llegaron hasta el sitio se encontraron con el cuerpo sin vida.



Ajuste de cuenta, la primera hipótesis sobre cadáver encontrado cerca a obras del metro de Bogotá

El brigadier general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, manifestó que “lo que podemos ver, como quedó la víctima, el modus operandi y la recolección inicial que hicimos es un ajuste de cuentas entre grupos delincuenciales por microtráfico”.



Agregó el general que “creemos que a la persona la citaron, los que le propiciaron los disparos a la persona, seguramente habían concertado, habían hablado anteriormente, parece que eran amigos, seguramente eran del mismo grupo delincuencial y por eso ajustaron cuentas”.

Publicidad

Según la emisora *Blu Radio*, residentes de la comunidad indicaron que cuatro personas que llegaron a bordo de un bicitaxi habrían intentado ingresar abusivamente a las obras del metro y minutos después de su llegada al lugar se escucharon los disparos. Además, señaló el medio citado, testigos aseguraron que estas personas dejaron abandonado el bicitaxi en el lugar de los hechos y el vehículo tenía rastros de sangre. Autoridades investigan si este bicitaxi fue utilizado en medio del homicidio de la persona sin vida encontrada.



Galán se pronunció sobre cadáver hallado cerca a obras del metro de Bogotá

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, se pronunció sobre este hallazgo y dijo: “Se encontró efectivamente el cuerpo de una persona en Kennedy. Eso está en investigación en este momento. Al parecer, fue víctima de arma de fuego y eso será motivo de la investigación que ya está trabajando la Fiscalía con la Policía”.

Agregó Galán que el hecho fue en la zona y eso “no significa que tenga que ver con las obras del metro. Es importante aclarar que fue en la zona donde están ocurriendo obras del metro como muchas zonas de Bogotá”.

Publicidad

Hasta el momento, las autoridades de Bogotá no han informado sobre la identidad del hombre hallado muerto en inmediaciones de las obras del metro. Se espera que se utilicen cámaras de seguridad de la zona para identificar a los responsables de este homicidio para que les den captura.



Cifra de homicidios en Bogotá 2025

De acuerdo con el último boletín estadístico de Medicina Legal sobre cifras de homicidios en Bogotá, entre enero y julio del año 2025 se registraron 693 casos de personas asesinadas en la ciudad.

El mismo informe señaló que durante ese periodo de tiempo 12.211 personas fueron víctimas de violencia interpersonal, 7.747 de violencia intrafamiliar, 2.116 personas resultaron lesionadas en accidentes de tránsito, 1.890 personas fueron víctimas de delitos sexuales y 247 personas sufrieron lecciones accidentales.

A nivel nacional, durante enero y julio, se registraron 8.354 casos de homicidio, de los cuales 7.707 fueron hombres, 633 mujeres y 14 sin identificar.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

X: RojasCamo

Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co

Instagram: Milografias