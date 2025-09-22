Festival del Terror de Salitre Mágico regresa y celebra 10 años: precio, fechas y nuevas atracciones

Bogotá se prepara para temblar de miedo una vez más. Desde el 3 de octubre hasta el 2 de noviembre, el Festival del Terror de Salitre Mágico vuelve para su décima edición, prometiendo ser la experiencia más escalofriante y emocionante del año. Este 2025, el evento celebra su primera década de historia, consolidándose como una tradición ineludible para los fanáticos del terror en la capital.

Para conmemorar este aniversario, el parque se transformará en un escenario inmersivo de más de 100,000 m² de puro terror. Las noches de los fines de semana serán el lienzo para un festival que, según Néstor Bermúdez, director general de Salitre Mágico, se ha convertido en una cita obligada para los amantes de las emociones fuertes.

"El Festival del Terror de Salitre Mágico se ha convertido en una tradición para quienes buscan emociones fuertes en octubre. Este año, la invitación es a que todos puedan vivirlo en grande, siendo parte de una de las 14 noches de la Fiesta de la Década. En el Festival del Terror cada grito cuenta una historia… y este año celebraremos diez años de miedo inolvidable", afirmó.



Nuevas casas del terror en Salitre Mágico

La Fiesta de la Década no solo trae el terror clásico, sino que lo eleva a un nuevo nivel. Los visitantes podrán enfrentarse a versiones renovadas de sus casas del terror favoritas, como "Masacre en el granero", que regresa con un recorrido aún más siniestro. Pero la verdadera sorpresa es la llegada de una nueva zona: "Krampus", inspirada en leyendas oscuras, esta nueva atracción promete reinventar el miedo y acechar en cada rincón.



Además de las experiencias inmersivas, el festival contará con shows en vivo y las atracciones de alto impacto del parque, diseñadas para disparar la adrenalina al máximo. Todo esto estará disponible durante 14 noches exclusivas, en un horario extendido de 6:00 p. m. a 1:00 a. m., ideal para disfrutar con amigos, pareja o familia.



Precios entradas al Festival del Terror de Salitre Mágico

En la página oficial ya están disponibles las entradas para las 14 noches con diferentes descuentos por día, por lo que los precios oscilan por fecha y también por experiencia. Los pasaportes están divididos así: Experiencia VIP Platinum Tour; Experiencia VIP Prime Gold; Superkit del Terror + Fast Pass; Pasaporte del Terror + Fast Pass y Pasaporte del Terror. Los precios van desde los $74.900 hasta los $319.900, dependiendo el día y el pasaporte que se escoja.

Para los más impacientes, la oportunidad de asegurar su entrada ya está disponible. Una preventa especial con cupos limitados y descuentos únicos se ha habilitado en festivaldelterror.com. Es la chance perfecta para ser de los primeros en vivir esta celebración inolvidable.



El impacto del Festival del Terror en Salitre Mágico

Más allá de ser un referente del entretenimiento nocturno, el Festival del Terror también deja una huella social y económica importante en la ciudad. Este proyecto genera más de 1.500 empleos, entre directos e indirectos, con un dato especialmente significativo: el 70% de estos puestos son ocupados por jóvenes estudiantes mayores de edad, muchos de los cuales tienen su primera experiencia laboral. Esta iniciativa no solo entretiene, sino que también contribuye al desarrollo social y económico de Bogotá.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL DE NOTICIAS CARACOL