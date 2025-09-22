En vivo
Noticias Caracol  / LOS INFORMANTES  / "¿No le da pena decir que mató a una viejita desarmada?": así sobrevive una monja en el Chocó

"¿No le da pena decir que mató a una viejita desarmada?": así sobrevive una monja en el Chocó

La madre Carmen Palacio lleva casi 70 años curando enfermos de todos los bandos en zona de guerra en Colombia. Una vocación como la de pocos. Conózcala en Los Informantes.

Por: Carolina Valencia Lucas
Actualizado: 22 de sept, 2025
