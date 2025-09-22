En vivo
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Cierres viales en Chapinero y Teusaquillo por obras del Metro de Bogotá: estos son los desvíos

Cierres viales en Chapinero y Teusaquillo por obras del Metro de Bogotá: estos son los desvíos

Las dos localidades se verán afectadas por cierres viales y desvíos en cercanías a la Avenida Caracas. Conozca cómo funcionará la movilidad en estas zonas de la ciudad por las obras del Metro de Bogotá.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: 22 de sept, 2025
Las obras del Metro de Bogotá continúan avanzando.
Empresa Metro de Bogotá

